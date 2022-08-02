Без западной разведки Украина не могла бы выявлять российских охотников за HIMARS, — ГУР

По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, разведслужбы США и Великобритании передают Украине все — от информации до оборудования. Западная разведка сообщает данные в реальном времени.

Власти Великобритании помогают Украине в поиске российских шпионов, которые пытаются помешать Западу оказывать военную поддержку украинской армии. Об этом заявил замруководителя ГУР Украины Вадим Скибицкий, передает The Telegraph.

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После начала острой фазы войны в Украине поиск и уничтожение военных грузов стали приоритетной целью российских агентов. Но отслеживать их было бы невозможно без поддержки Великобритании и других западных партнеров.

"Британская и американская разведки передают Украине все — от информации до оборудования", — сказал Скибицкий в интервью журналистам. Он не уточнил, какого рода информацией западные разведслужбы деляться с представителями Украины, но отметил, что это своевременная помощь "минута в минуту и всевозможные данные в реальном времени".

По информации журналистов, значительная часть военных грузов Украине поставляется через аэродром в польском Жешуве, поэтому считается, что российские агенты действуют где-то неподалеку — отслеживают военные рейсы и передают данные другим шпионам, чтобы те находили оружейные склады.

Некоторых из российских шпионов находили даже в районе Черновцов на румынской границе.

"Сотрудничество с Польшей также находится на высоком уровне, поскольку практически 90% всего оружия идет оттуда. Речь идет об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с партнерами", — отметил представитель ГУР.

Россия использует все возможные средства разведки: от воздушной, до космической, а также задействует коллаборационистов со стороны Украины. Для борьбы и нейтрализации этих людей разработан целый механизм.

"Не только спецслужбы, но и полиция и обычные граждане сообщают о незнакомых лицах, которые появились в их регионе. Все это работает как единый организм, потому что речь идет о существовании Украины", — заявил Скибицкий.

РСЗО HIMARS

На вопрос о том, каким образом американские РСЗО HIMARS настолько точно поражают российские топливные запасы, склады оружия, а также полевые штаб-квартиры на востоке, генерал Скибицкий ответил, что ВСУ оперируют данными в реальном времени.

Вместе с тем, США не предоставляют непосредственно данные о целях, иначе бы это потенциально могло спровоцировать обвинения в прямом участии США в войне в Украине.

Журналисты допускают, что до некоторой степени имеют место консультации между представителями разведки обеих стран перед нанесением ракетных ударов. Таким образом, Вашингтон может отслеживать промахи украинской артиллерии по российским позициям.

"Не могу сказать, используем ли мы непосредственно британские или американские спутники, но у нас очень хорошие спутниковые снимки", — уточнил представитель ГУР, отметив, что разведка и коммуникация с партнерами из Великобритании и различными разведведомствами на очень хорошем уровне.

Украинские разведчики в РФ

По словам Скибицкого, на территории РФ также действует сеть украинских агентов. Это было не так сложно, поскольку многие украинцы жили или до сих пор живут в РФ, а многие из них занимают высокопоставленные должности и получают информацию о решениях руководства страны.

"Но это секретная деятельность, поскольку контрразведка очень интенсивно работает в РФ", — отметил Скибицкий.

Эта сеть информаторов сообщила Киеву о том, что изначально масштабное вторжение планировалось 15 февраля, но Путин лично перенес его на 24.

Данные разведки говорят о том, что стратегическая цель Кремля не изменилась — полное разрушение Украины.

"Маловероятно, что он остановится, у него нет пространства для маневров. Он понимает, что сопротивление со стороны Украины будет сильным, поэтому разрушает все, что считает препятствием на пути к стратегической цели", — заявил Скибицкий.

Двойники Путина

По словам руководителя украинского разведведомства, кремлевский лидер не в добром здравии как физически, так и психически.

"Он использует множество двойников… и порой сложно сказать, имеем ли мы дело с реальным Путиным, или же кто-то его заменяет. Некоторые его близкие круги паникуют относительно его здоровья и принимаемых решений в настоящий момент", — поделился сотрудник ГУР.

Напомним, что немецкие системы MARS II уже в Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал их длинноруким собратом РСЗО HIMARS. Третий представитель этого семейства — MLRS M270, также как и "Марс 2" на гусеничной тяге.

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