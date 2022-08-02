Без західної розвідки Україна не могла б фіксувати російських мисливців за HIMARS, — ГУР

За словами заступника голови ГУР Вадима Скібіцького, розвідслужби США та Великої Британії передають Україні все — від інформації до обладнання. Західні розвідслужби повідомляють дані в реальному часі.

Влада Великої Британії допомагає Україні в пошуку російських шпигунів, які намагаються перешкодити Заходу надавати військову підтримку українській армії. Про це заявив заступник керівника ГУР України Вадим Скібіцький, повідомляє The Telegraph.

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Після початку гострої фази війни в Україні пошук і знищення військових вантажів стали пріоритетною метою російських агентів. Але відстежувати їх було неможливо без підтримки Великої Британії та інших західних партнерів.

"Британська й американська розвідки передають Україні все — від інформації до обладнання", — сказав Скібіцький в інтерв'ю журналістам. Він не уточнив, якоюсь інформацією західні розвідслужби ділитися з представниками України, але зазначив, що це своєчасна допомога "хвилина за хвилину і всілякі дані в реальному часі".

За інформацією журналістів, значна частина військових вантажів Україні постачається через аеродром у польському Жешуві, тому вважається, що російські агенти діють десь неподалік — відстежують військові рейси та передають дані іншим шпигунам, щоб ті знаходили склади зброї.

Деяких із російських шпигунів знаходили навіть у районі Чернівців на румунському кордоні.

"Співпраця з Польщею також перебуває на високому рівні, оскільки практично 90% усієї зброї йде звідти. Йдеться про дуже тісну співпрацю та спільні операції з партнерами", — зазначив представник ГУР.

Росія використовує всі можливі засоби розвідки: від повітряної до космічної, а також залучає колабораціоністів із боку України. Для боротьби та нейтралізації цих людей розроблено цілий механізм.

"Не лише спецслужби, а й поліція і звичайні громадяни повідомляють про незнайомих осіб, які з'явилися в їхньому регіоні. Все це працює як єдиний організм, тому що йдеться про існування України", — заявив Скібіцький.

РСЗВ HIMARS

На питання про те, як американські РСЗВ HIMARS настільки вражають російські паливні запаси, склади зброї, а також польові штаб-квартири на сході, генерал Скібіцький відповів, що в цьому випадку ЗСУ оперують даними в реальному часі.

Водночас, США не надають безпосередньо даних про цілі, інакше це потенційно могло б спровокувати звинувачення у прямій участі США у війні в Україні.

Він припустив, що перед вибором цілі можуть проводитися консультації з Вашингтоном, таким чином представники США можуть зупинити будь-яку потенційну атаку, якщо вони не погоджуються з її вибором.

"Не можу сказати, чи використовуємо ми безпосередньо британські чи американські супутники, але в нас дуже хороші супутникові знімки", — уточнив представник ГУР, зазначивши, що розвідка та комунікація з партнерами з Великої Британії та різними розвідомствами на дуже хорошому рівні.

Українські розвідники в РФ

За словами Скібіцького, на території РФ діє мережа українських агентів. Це було не так складно, оскільки багато українців жили або досі живуть в РФ, а багато з них обіймають високопосадовці й отримують інформацію про рішення керівництва країни.

"Але це секретна діяльність, оскільки контррозвідка дуже інтенсивно працює в РФ", — зазначив Скібіцький.

Ця мережа інформаторів повідомила Києву про те, що від початку масштабне вторгнення планувалося 15 лютого, але Путін особисто переніс його на 24.

Ці розвідки говорять про те, що стратегічна мета Кремля не змінилася — повна руйнація України.

"Малоймовірно, що він зупиниться, він не має простору для маневрів. Він розуміє, що опір із боку України буде сильним, тому руйнує все, що вважає перешкодою на шляху до стратегічної мети", — заявив Скібіцький.

Двійники Путіна

За словами керівника українського розвідомства, кремлівський лідер не в доброму здоров'ї як фізично, так і психічно.

"Він використовує безліч двійників… і часом складно сказати, чи маємо ми справу з реальним Путіним, чи хтось його замінює. Деякі його близькі кола панікують щодо його здоров'я та ухвалення рішень зараз", — поділився співробітник ГУР.

Нагадаємо, що німецькі системи MARS II вже в Україні. Глава Міноборони України Олексій Резніков назвав їх довгоруким побратимом РСЗВ HIMARS. Третій представник цього сімейства — MLRS M270, також як і "Марс 2" на гусеничній тязі.

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