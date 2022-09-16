ЗСУ затрофеїли російські високоточні боєприпаси по $40 тис. за штуку (фото)

Один танковий снаряд ЗУБК-14 дозволяє стріляти з танків Т-72Б3 або Т-80БВМ високоточними ракетами. Бійці обіцяють повернути весь боєкомплект власнику.

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Українські військові під час штурму російських позицій "Москва" та "Пітер" захопили не лише велику кількість техніки, а й безліч високоточних боєприпасів. Про це повідомляє "АрміяInform".

Після успішного штурму бійці ЗСУ почали жартувати, що обов'язково повернути весь боєкомплект його власникам, але з певними нюансами. Серед звичайних снарядів і мін бійці виявили й цікавіші екземпляри російського ВПК. Зокрема, було виявлено 125-мм снарядів ЗУБК14 із керованими ракетами 9М119. Ці боєприпаси використовуються в комплексі ракетного озброєння 9К119 "Рефлекс" на російських танках Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90.

[ + – ] Розміщення снаряда ЗУБК14 у зарядній камері танкової зброї

Як зазначають у Defense Express, один постріл снарядом ЗУБК14 може коштувати від 30 до 40 тисяч доларів. Постріл із ЗУБК-14 складається з тандемно-кумулятивної ракети й метального пристрою 9Х949. При цьому заявлений бронепробиття такими ракетами становить від 650 до 900 мм гомогенної броні. Дальність польоту до 5 км, час польоту на максимальну дистанцію 14 секунд.

Стріляти ЗУБК-14 можна як стоячи на місці, так і під час руху танка на швидкості до 70 км/год. Система наведення ракети — напівавтоматична з лазерним прицілом.

Нагадаємо, у британській розвідці зазначають, що ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, кинули унікальне й дороге озброєння. Наприклад, радіолокаційну станцію "Зоопарк-1" вартістю понад 20 млн доларів.

Раніше бійці ЗСУ вперше затрофеїли раритетний танк Т-62 із написом на гарматі Fury.