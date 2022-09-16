ВСУ затрофеили российские высокоточные боеприпасы по $40 тыс. за штуку (фото)

Один танковый выстрел ЗУБК-14 позволяет вести стрельбу из танков Т-72Б3 или Т-80БВМ высокоточными ракетами. Бойцы обещают вернуть весь боекомплект собственнику.

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Украинские военные во время штурма российских позиций "Москва" и "Питер" захватили не только большое количество техники, но и множество высокоточных боеприпасов. Об этом сообщает АрміяInform.

После успешного штурма, бойцы ВСУ начали шутить, что обязательно вернуть весь боекомплект его собственникам, но с определенными нюансами. Среди обычных снарядов и мин, бойцы обнаружили и более интересные экземпляры российского ВПК. В частности, были обнаружены 125-мм выстрелы ЗУБК14 с управляемыми ракетами 9М119. Эти боеприпасы используются в комплексе ракетного вооружения 9К119 "Рефлекс" на российских танках Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90.

[ + – ] Размещение выстрела ЗУБК14 в зарядной камере танкового орудия

Как отмечают в Defense Express, один выстрел снарядом ЗУБК14 может стоить от 30 до 40 тысяч долларов. Выстрел из ЗУБК-14 состоит из тандемно-кумулятивной ракеты и метательного устройства 9Х949. При этом заявленное бронепроибите такими ракетами составляет от 650 до 900 мм гомогенной брони. Дальность полета до 5 км, а время полета на максимальную дистанцию 14 секунд.

Стрелять ЗУБК-14 можно как стоя на месте, так и при движении танка на скорости до 70 км/ч. Система наведения ракеты — полуавтоматическая по лазерному прицелу.

Напомним, в британской разведке отмечают, что ВС РФ убегая с Харьковщины бросили уникальное и дорогое вооружение. Например радиолокационную станцию "Зоопарк-1" стоимостью свыше 20 млн долларов.

Ранее бойцы ВСУ впервые затрофелили раритетный танк Т-62 с надписью на орудии Fury.