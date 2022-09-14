ВСУ впервые затрофеили раритетный танк Т-62

Российская армия начала использовать устаревшие танки в Украине в конце мая. Они наблюдались на Херсонском и Донецком направлениях.

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Украинские военные впервые танка заполучили Т-62 его в качестве трофея. Об этом сообщают аналитики телеграм-канала DeepState.

Оккупанты начали использовать старые танки Т-62 в конца мая. Сперва они были задействованы на Херсонском направлении и в Донецкой области. С того момента украинские военные впервые захватили Т-62. Также на портале Oryx, где ведут список потерь обоих сторон войны, зафиксировано одно уничтожение раритетного танка Т-62.

Танк Т-62 — это советский средний танк, который не состоит на вооружении ВСУ. Танк разрабатывался в 1950-х годах. Ныне самому старому танку 61 год. Он получил первым в мире гладкоствольное орудие, которое сейчас практически бесполезно против современных танков из-за слабого бронепробития. При этом в России модернизировали Т-62 до уровня Т-62ВМ в 2005 и 2021 годах. Его оснастили более современным радиооборудованием и прицелом. Также танк оснастили динамической защитой "Контакт-1".

[ + – ] Т-62 в киевском музее

Напомним, в конце июня осетинский батальон "Алания" получил на вооружение танки Т-62МВ и Т-62М.

5 июня танки Т-62М были замечены на территории Херсонской области. Поступили танки с оккупированного Крыма эшелоном в Мелитополь.