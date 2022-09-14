ЗСУ вперше затрофеїли раритетний танк Т-62

Російська армія почала використовувати застарілі танки в Україні наприкінці травня. Їх спостерігали на Херсонському та Донецькому напрямках.

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Українські військові вперше отримали танк Т-62 як трофей. Про це повідомляють аналітики телеграм-каналу DeepState.

Окупанти почали використовувати старі танки Т-62 до кінця травня. Спершу їх залучили на Херсонському напрямку та на Донеччині. Відтоді українські військові вперше захопили Т-62. Також на порталі Oryx, де ведуть список втрат обох сторін війни, зафіксовано одне знищення раритетного танка Т-62.

Танк Т-62 — це радянський середній танк, який не перебуває на озброєнні ЗСУ. Танк розроблявся у 1950-х роках. Нині найстарішому танку 61 рік. Він отримав першим у світі гладкоствольну зброю, яка зараз практично марна проти сучасних танків через слабке бронепробиття. Водночас у Росії модернізували Т-62 до рівня Т-62ВМ у 2005 та 2021 роках. Його оснастили сучаснішим радіообладнанням та прицілом. Також танк оснастили динамічним захистом "Контакт-1".

[ + – ] Т-62 у київському музеї

Нагадаємо, наприкінці червня осетинський батальйон "Аланія" отримав на озброєння танки Т-62МВ та Т-62М.

5 червня танки Т-62М були помічені на території Херсонської області. Надійшли танки з окупованого Криму ешелоном до Мелітополя.