ВС РФ в панике убегали с позиций на Харьковщине, бросая дорогую технику, — разведка Британии

Украинские военнослужащие смогли затрофеить машину управления артиллерией IV14 и РЛС "Зоопарк-1", стоимость которого оценивается в более $20 млн.

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Некоторые подразделения ВС РФ из-за успешного контрнаступления Воруженных сил Украины оперативно покидали места дислокации и оставляли дорогостоящую боевую технику. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 15 сентября.

По данным ведомства, украинская армия продолжает укреплять контроль над недавно деоккупированными районами Харьковской области. Армия России, как утверждают в британской разведке, на данный момент дислоцируются к западу от реки Оскол.

В ведомстве, комментируя провал российских войск на Харьковском направлении, заявили, что подразделения ВС РФ по-разному отступали со своих позиций.

"Некоторые формирования отступали в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике. Среди ценной техники, брошенной отступающими российскими войсками, были средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны, которую ведет Россия", — говорится в отчете разведки Минобороны.

По данным силового ведомства, россияне, отступая со своих позиций, бросили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", стоимость которого составляет более $20 млн. Кроме этого, украинские военнослужащие смогли получить военный трофей в виде машины управления артиллерией IV14.

Провал ВС РФ и бегство с позиций, в ходе которого была брошена дорогостоящая техника, разведка Великобритании объясняет локальными нарушениями в командовании российской армии.

[ + – ] ВС РФ в панике отступали на Харьковском направлении, бросая дорогостоящую технику

Отметим, что в Министерстве обороны Украины обнародовали новые детали успешной операции на Харьковском направлении. В ходе контрнаступления ВСУ освободили почти 390 населенных пунктов и около 150 тысяч человек, которые несколько месяцев находились в российской оккупации.

Также сообщалось, что ВС РФ за 100 часов потеряли в боях под Изюмом сто танков. Украинским военнослужащим во время контрнаступления на Харьковском направлении удалось разгромить 1-й гвардейскую танковую армию, которую готовили для обороны Москвы.