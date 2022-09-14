100 танков за 100 часов: как ВСУ уничтожали лучшую танковую армию РФ под Изюмом

Российская армия потеряла как минимум 90 Т-80У — это половина всех танков в 4-й танковой дивизии. 1-я танковая армия была побита еще в ходе попытки захвата Киева. Теперь же для их восстановления уйдут годы.

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Контрнаступление украинской армии в Харьковской области, которое началось 6 сентября, уничтожило половину танковой дивизии лучшей танковой армии российской армии. Об этом сообщает Forbes.

За сто часов украинского контрнаступление было захвачено или подбито сто российских танков из 4-й гвардейской танковой дивизии элитной 1-й гвардейской танковой армии. Сейчас ее остатки уходят на север. Ущерб для целой армии будет иметь долгосрочные последствия для всех Вооруженных сил РФ.

В Минобороны Великобритании заявили, что 1-я танковая армия РФ была одной из самых престижных в Вооруженных силах. Они предназначались для боев с НАТО. Для восстановления потенциала, вероятно, уйдут годы.

Отмечается, что 1-я танковая армия участвует во вторжении в Украину с 24 февраля. На первых этапах вторжения именно ее части возглавили попытки захватить Киев. После нанесения ряда поражений, ВС РФ вывели войска из-под Киева. Уцелевшие части армии, а именно два полка 4-й гвардейской танковой дивизии, а также два полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, были перенаправлены на Харьковское направление.

Спустя 5 месяцев полки 1-й танковой армии так и не смогли оправиться от поражения под Киевом. А 147-й артиллерийский полк и вовсе отправили в Херсонскую область из-за контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области включало в себе удары украинской 4-й танковой бригады. Т-64 и Т-72 нанесли сильные удары по 4-й танковой дивизии РФ под Изюмом. Независимые аналитики насчитали как минимум 90 танков Т-80У, которые были брошены или уничтожены. Это составляет около половины всех танков в дивизии. Многие из них оставлены в идеальном состоянии, что позволило ВСУ не только восполнить собственные потери, но и получить танков больше, чем было до начала контрнаступления.

Автор отмечается, что теперь 1-я танковая армия, вероятно, непригодная для дальнейших боев и теперь стоит вопрос чем и кем ее переоснащать.

Напомним, в СМИ писали, что армии РФ обошлись потери на Харьковском направлении в 673 млн долларов. 14 сентября президент Зеленский посетил деоккупированный Изюм.