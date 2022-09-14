Зеленский в деоккупированном Изюме обратился к военным с речью (видео)

Глава государства назвал павших защитников Украины абсолютными героями и заклеймил в своей речи как российских военных, так и украинцев-предателей, которые перешли на сторону противника.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским военным с благодарностью за службу и просьбой быстрее освобождать Луганскую и Донецкую области. Об этом лидер Украины сказал в среду, 14 сентября, находясь в освобожденном от российских оккупантов городе Изюм (Харьковская область).

Зеленский начал свою речь с того, что для него сейчас находится на территории деоккупированного Изюма и таким образом представлять весь украинский народ — большая честь.

Он поблагодарил военных Вооруженных сил Украины за освобождение нашей страны от врагов, террористов Российской Федерации и от предателей, имею в виду оккупационную администрацию так называемых Донецкой и Луганской "республик". Он подчеркнул, что эти представители искусственных республик изменили нашей стране.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что возможно оккупировать территорию нашей страны, но точно не украинских людей. Так же, как можно пытаться "промывать" мозг населению российской пропагандой, но никогда не смочь оккупировать сердца наших людей.

"Я хочу сейчас поблагодарить вас за то, что храните наших людей и наши сердца, детей, будущее", — обратился президент к украинским военным.

Он также призвал почтить память погибших защитников Украины минутой молчания и назвал их "абсолютными героями", которые во имя победы отдали самое ценное, что когда-то получили от родителей: свои жизни.

Напомним, несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Там он вместе с десантниками поднял украинский флаг.

Фокусписал, что о бегстве ВС РФ из Изюма стало известно 10 сентября. Колонны военной техники оккупантов заметили при отходе к Луганску. Российские генералы бросили захватчиков в котле, писал украинский военкор Юрий Бутусов.