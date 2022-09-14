Зеленский приехал в Изюм: вместе с десантниками он поднял флаг Украины (фото)

Владимир Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные территории. Telegram-каналы пишут, что командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского наградили за отличную операцию.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный Изюм, он участвовал в поднятии украинского флага вместе с десантниками. Об этом сообщила в Facebook 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Вместе с Зеленским в город приехала замминистра обороны Украны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад участвовали в освобождении города.

"Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины. В начале торжеств память погибших защитников почтили минутой молчания. Президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом", — отметила бригада.

[ + – ] Украинский флаг подняли над городским советом Изюма

Визит Зеленского в Изюм не анонсировали ни в Офисе президента, ни в Генштабе. Telegram-аккаунт ВСУ подтвердил нахождение президента в городе.

По информации Telegram-канала "Вертикаль", с Зеленским приехали в Изюм командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

[ + – ] Владимр Зеленский во время визита в Изюм поблагодарил воинов за освобожденные территории

"Сырского в Изюме наградили за отличную операцию", — говорится в сообщении.

Отметим, что о бегстве ВС РФ из Изюма стало известно 10 сентября. Колонны военной техники оккупантов заметили при отходе к Луганску. Российские генералы бросили захватчиков в котле, писал украинский военкор Юрий Бутусов.

ВСУ 12 сентября зачищали от российских оккупантов освобожденный Изюм, жителям города разрешили вернуться примерно через 10 дней. Во время оккупации и боевых действий в Изюме погибло не менее тысячи гражданских.