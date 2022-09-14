Зеленський приїхав в Ізюм: разом із десантниками він підняв прапор України (фото)

Володимир Зеленський подякував воїнам за звільнені території. Telegram-канали пишуть, що командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського нагородили за відмінну операцію.

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Президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Ізюм, він брав участь у піднятті українського прапора разом із десантниками. Про це повідомила у Facebook 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.

Разом із Зеленським у місто приїхала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, представники ЗСУ й інших силових підрозділів, які кілька днів тому брали участь у звільненні міста.

"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. На початку урочистостей пам'ять загиблих захисників вшанували хвилиною мовчання. Президент України подякував воїнам за звільнені землі та в урочистій обстановці підняв український прапор над міською радою", — зазначила бригада.

[ + – ] Український прапор підняли над міською радою Ізюма

Візит Зеленського в Ізюм не анонсували ні в Офісі президента, ні в Генштабі. Telegram-аккаунт ЗСУ підтвердив перебування президента в місті.

За інформацією Telegram-каналу "Вертикаль", із Зеленським приїхали в Ізюм командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, голова Офісу президента Андрій Єрмак і його заступник Кирило Тимошенко.

[ + – ] Володимир Зеленський під час візиту в Ізюм подякував воїнам за звільнені території

"Сирського в Ізюмі нагородили за чудову операцію", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що про втечу ЗС РФ з Ізюма стало відомо 10 вересня. Колони військової техніки окупантів помітили під час відходу в Луганськ. Російські генерали кинули загарбників у котел, писав український військкор Юрій Бутусов.

ЗСУ 12 вересня зачищали від російських окупантів звільнений Ізюм, мешканцям міста дозволили повернутися приблизно через 10 днів. Під час окупації та бойових дій в Ізюмі загинуло щонайменше тисяча цивільних.