Шукають колаборантів: в Ізюмі йде зачистка, мешканці зможуть повернутися через 10 днів, – мер

За словами Валерія Марченка, українські військові у звільненому місті шукають загарбників, які поховалися по приватних будинках. За час боїв та окупації з Ізюма виїхало майже дві третини населення.

Українська армія проводить зачистку у звільненому Ізюмі Харківської області. Місцеві жителі зможуть повернутися до деокупованого населеного пункту днів за десять. Про це розповів мер міста Валерій Марченко, повідомляє українська служба ВВС.

"У місті спокійно, військові займаються зачисткою, обходять територію міста, шукають ворожих солдатів, які поховалися по приватних будинках. Якщо знаходять, то вибивають їх", — зокрема, прокоментував Марченко.

За словами градоначальника, у найближчі десять днів ЗСУ проведуть так звану фільтрацію в Ізюмі.

"Вишукуватимуть колаборантів. Це ще займе десь 10 днів", — уточнив він.

Після цього місцеві жителі зможуть повернутися до звільненого міста, наголосив Марченко.

За час активних боїв та окупації з міста виїхало майже дві третини населення, додав мер. Він зазначив, що з березня, коли російські війська зайняли його, Ізюм серйозно постраждав. Росіяни атакували місто артилерією та авіацією, у результаті там зруйновано багатоповерхові житлові будинки та інфраструктуру. У більшості районів немає світла, газу та води. Люди місяцями живуть без мобільного зв'язку та інтернету, проте найближчим часом там мають встановити Starlink.

Також у місті існують серйозні проблеми з опаленням. Майже всі котельні в Ізюмі розбомблені, тож опалювальний сезон під великим питанням, каже мер.

Попри складну ситуацію, місцеві жителі готові повертатися в рідне місто, додав Марченко.

[ + – ] З міста виїхало майже дві третини населення, але близько 10 тисяч людей продовжують жити в Ізюмі

В Ізюмі загинуло близько тисячі цивільних

Сьогодні депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник також розповів, що через військову агресію Росії в місті загинуло не менш як тисяча цивільних. Багато людей постраждали через відсутність своєчасної медичної допомоги та брак необхідних ліків. За його словами, російські військові пограбували всі міські аптеки.

Нині в населеному пункті залишається близько 10 тис. осіб місцевого населення. Для того, щоб люди могли й надалі залишатися в місті, їм потрібні лікарні та наявність медичних препаратів в Ізюмі.

"Питання ліків та госпіталізації мешканців, які потребують невідкладної медичної допомоги, стоять дуже гостро. Ці питання — першочергові", — наголосив депутат.

Нагадаємо, за минулі вихідні українські війська відвоювали у росіян Ізюм, Куп'янськ і вийшли на кордон із РФ.

Агентство Reuters назвало втрату Ізюма найважчою поразкою Росії у війні з Україною.