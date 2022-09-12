Ізюм, Куп'янськ та вихід на кордони з РФ: які міста ЗСУ відвоювали за вихідні (фото)

Російські окупанти втекли з Ізюму та Куп'янська — головних міст у Харківській області. Українські військові витіснили ворога із селища Ямпіль та міста Сватове Луганської області.

Українські військові за вихідні звільнили під час контрнаступу на Харківщині кілька важливих населених пунктів. На деяких ділянках ЗСУ просунулися до кордону з РФ. Фокус розповідає про успіхи ЗСУ за вихідні.

Ізюм звільнено

У суботу, 10 вересня, російські окупанти втекли з Ізюма, головного міста на Харківщині. Ворог використав пункт як базу для постачання військ, звідти вели наступ на Донбас. Під час визволення міста росіяни залишили там склади зі зброєю та військову техніку.

Дорогою до Ізюму ЗСУ звільнили населені пункти Капітолівку та Оскіл. Боєць Нацгвардії України та колишній депутат Ізюмської міськради Микита Каракай говорив, що загарбники потрапили у пастку.

[ + – ] Як виглядає Ізюм після боїв Фото: Минобороны Украины

Український воєнкор Юрій Бутусов повідомляв про оточення підрозділів кількох дивізій ЗС РФ в Ізюмі. Росіян знищували у місті десантники із 80-ї Десантно-штурмової бригади. Український прапор над згорілою будівлею міськради Ізюма з'явився надвечір.

ЗСУ взяли міськраду Куп'янська

Окупований росіянами Куп'янськ почали звільняти минулого тижня. Після успішного захоплення низки населених пунктів у Харківській області 9 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозував визволення міста у найближчі 72 години.

Того ж дня ЗСУ зруйнували важливий міст через річку Оскіл, який ділить Куп'янськ на західну та східну частини. Вранці 10 вересня ЗСУ дісталися міськради Куп'янська. Військові прибрали російський прапор із фасаду будівлі та встановили прапор України.

[ + – ] ЗСУ звільнили Куп'янськ

Контрнаступ у Харківській області — що ще звільнили

Військовослужбовці із 249 батальйону 127 бригади територіальної оборони 11 вересня заявили про звільнення села Борщова Харківської області. Військові увійшли до центру населеного пункту.

У вечірньому зведенні Генштабу української армії від 11 вересня йшлося про те, що приблизно 150 військовослужбовців РФ виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях.

Командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем'яко показав встановлення прапора на одному з місць перетину кордону з Росією.

Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко заявив про вхід ЗСУ до Козачої Лопані, розташованої за 2 кілометри від кордону з РФ. Військові 130-го батальйону тероборони 11 вересня заявили про взяття під контроль Гоптівки, прикордонного пункту на кордоні з РФ у Дергачівському районі Харківської області.

Міноборони Росії публікувало карту зі звільненими населеними пунктами у Харківській області. Міністерство для виправдання невдач окупантів говорило про "ураження живої сили та техніки" українських військових біля Чугуєва, Куп'янська та Нової Водолаги.

У Харківській області вдень 11 вересня також звільнили село Велика Комишуваха на захід від Ізюму та селища Чкаловське на південному сході від Чугуєва. Чкаловське звільнили військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, заявив президент України Володимир Зеленський.

Успіхи ЗСУ у Донецькій та Луганській областях

ЗСУ змогли витіснити росіян із селища Ямпіль у Донецькій області. Російські пропагандисти поширювали інформацію про вихід ЗСУ РФ із окупованого міста Сватове Луганської області.

[ + – ] Сватове знаходиться за 50 км від Куп'янська.

Окупанти швидко залишили Сватове на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів, зазначав Генштаб ЗСУ.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв 11 вересня про перехід під контроль ЗСУ села Піщане Старобільського району Луганської області.

Фокус також писав, що втрата Ізюму стане найважчою поразкою Росії у повномасштабній війні з Україною після відступу окупантів у березні під Києвом. Росія пояснювала вихід своїх військових із міста "перегрупуванням".

Збройні сили України змогли просунутися на десятки кілометрів у Херсонській області. 10 вересня стало відомо про знищення 70 російських військових, 9 танків та 2 гаубиць "Мста-Б".