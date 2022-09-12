Изюм, Купянск и выход на границы с РФ: какие города ВСУ отвоевали за выходные (фото)

Российские оккупанты убежали из Изюма и Купянска — главных городов в Харьковской области. Украинские военные вытеснили врага из поселка Ямполь и города Сватово Луганской области.

Украинские военные за выходные освободили в ходе контрнаступления в Харьковской области несколько важных населенных пунктов. На некоторых участках ВСУ продвинулись до границы с РФ. Фокус рассказывает об успехах ВСУ за выходные.

Изюм освобожден

В субботу, 10 сентября, российские оккупанты убежали из Изюма, главного города в Харьковской области. Враг использовал пункт в качестве базы для снабжения войск, оттуда велось наступление на Донбасс. Во время освобождения города россияне оставили там склады с оружием и военную технику.

По дороге до Изюма ВСУ освободили населенные пункты Капитоловку и Оскол. Боец Нацгвардии Украины и бывший депутат Изюмского горсовета Никита Каракай говорил, что захватчики попали в ловушку.

[ + – ] Как выглядит Изюм после боев Фото: Минобороны Украины

Украинский военкор Юрий Бутусов сообщал об окружении подразделений нескольких дивизий ВС РФ в Изюме. Россиян уничтожали в городе десантники из 80-й Десантно-штурмовой бригады. Украинский флаг над сгоревшим зданием горсовета Изюма появился к вечеру.

ВСУ взяли горсовет Купянска

Оккупированный россиянами Купянск начали освобождать на прошлой неделе. После успешного захвата ряда населенных пунктов в Харьковской области 9 сентября американский Институт изучения войны (ISW) прогнозировал освобождение города в ближайшие 72 часа.

В тот же день ВСУ разрушили важный мост через реку Оскол, который делит Купянск на западную и восточную части. Утром 10 сентября ВСУ добрались до горсовета Купянска. Военные убрали российский флаг с фасада здания и установили флаг Украины.

[ + – ] ВСУ освободили Купянск

Контрнаступление в Харьковской области — что еще освободили

Военнослужащие из 249 батальона 127 бригады территориальной обороны 11 сентября заявили об освобождении села Борщевая Харьковской области. Военные вошли в центр населенного пункта.

В вечерней сводке Генштаба украинской армии от 11 сентября говорилось, что примерно 150 военнослужащих РФ выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях.

Командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко показал установку флага на одном из мест пересечения границы с Россией.

Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко заявил о входе ВСУ в Казачью Лопань, расположенную в 2 километрах от границы с РФ. Военные 130-го батальона теробороны 11 сентября заявили о взятии под контроль Гоптовки, погранпункта на границе с РФ в Дергачевском районе Харьковской области.

Минобороны России публиковало карту с освобожденными населенными пунктами в Харьковской области. Министерство для оправдания неудач оккупантов говорило о "поражении живой силы и техники" украинских военных возле Чугуева, Купянска и Новой Водолаги.

В Харьковской области днем 11 сентября также освободили села Большая Камышеваха западнее Изюма и поселка Чкаловское на юго-востоке от Чугуева. Чкаловское освободили военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Успехи ВСУ в Донецкой и Луганской областях

ВСУ смогли вытеснить россиян из поселка Ямполь в Донецкой области. Российские пропагандисты распространяли информацию о выходе ВСУ РФ из оккупированного города Сватово Луганской области.

[ + – ] Сватово находится в 50 км от Купянска

Оккупанты быстро оставили Сватово на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей, отмечал Генштаб ВСУ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал 11 сентября о переходе под контроль ВСУ села Песчаное Старобельского района Луганской области.

Фокус также писал, что потеря Изюма станет самым тяжелым поражением России в полномасштабной войне с Украиной после отступления оккупантов в марте под Киевом. Россия объясняла выход своих военных из города "перегруппировкой".

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться на десятки километров в Херсонской области. 10 сентября стало известно об уничтожении 70 российских военных, 9 танков и 2 гаубиц "Мста-Б".