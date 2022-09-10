Деоккупация продолжается: в пабликах пишут об освобождении поселка Ямполь на Донбассе

Украинские блогеры сообщают, что у ВСУ есть успехи не только на харьковском направлении. По предварительной информации, украинские войска выбили россиян из Ямполя в Донецкой области. Официального подтверждения пока нет.

Украинские паблики сообщают, что Вооруженные силы Украины освободили поселок Ямполь в Донецкой области. Официально эта информация пока не подтверждена.

Так, о деоккупации населенного пункта у себя в Telegram-канале написал бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

"ВСУ взяли Ямполь", – прокомментировал он.

О том, что россияне начали покидать населенный пункт блогер сообщал еще вчера вечером.

[ + – ] Подтверждения по освобождению Ямполя пока нет.

ВС РФ уходят из Сватово

Параллельно с информацией о Ямполе стали появляться новости о том, что российские войска покинули оккупированный город Сватово в Луганской области.

Об этом сообщается со ссылкой на пропагандистский канал Readovka. В паблике действительно опубликовано видео с колонной автомобилей якобы в Сватово. На камеру "военкор" канала Кирилл Имашев рассказывает, что "люди эвакуируются из города, а военные уже покинули населенный пункт". Однако, по всей вероятности, российский блогер имеет в виду, что войска РФ оставили Купянск, а пособники оккупантов на машинах выезжают через Сватово в захваченную часть Луганской области.

Сватово находится в 50 км от освобожденного Купянска.

[ + – ] Предположительно, российские военные покидают оккупированное Сватово. Фото: deepstatemap.live

Напомним, украинские военные сообщили о бегстве ВС РФ из центра Изюма. Российские военкоры пишут о сдаче города Россией, но официально подтверждения от Минобороны Украины пока нет.

Ранее мы писали о том, что в освобожденном селе на Харьковщине нашли тела гражданских со следами пыток. После деоккупации села Граково в Чугуевском районе местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что россияне заставили его закопать тела двух мужчин. Перед смертью их пытали.