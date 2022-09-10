В освобожденном селе на Харьковщине нашли тела гражданских со следами пыток, – прокуратура

После деоккупации села Граково в Чугуевском районе местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что россияне заставили его закопать тела двух мужчин. Перед смертью их пытали.

В освобожденном селе Граково Чугуевского района Харьковской области найдены тела двух гражданских со следами пыток. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Как уточняется, 7 сентября ВСУ освободили населенный пункт. После деоккупации села в полицию обратился один из местных жителей. Он рассказал правоохранителям, что российские захватчики заставили его закопать закопать тела двух мужчин.

[ + – ] Местный житель показал, где его заставили закопать тела убитых.

Вчера, 9 сентября, сотрудники полиции раскопали могилу возле частного дома. На обнаруженных трупах есть огнестрельные ранения в области затылка и зафиксированы следы пыток. По предварительной версии следствия, российские военнослужащие убили мужчин в марте во время оккупации села.

В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

[ + – ] Осмотр тел показал, что перед смертью мужчин пытали.

Чугуевская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ВСУ освободили около 2500 кв. км. в Харьковской области. Если военные разорвут наземные линии связи россиян, то ВС РФ окажутся в котле в Изюме. 10 сентября может стать решающим днем на этом участке фронта.

Также стало известно, что украинские войска прорвались к городскому совету Купянска. Военнослужащие сбросили российский триколор и подняли флаг Украины, а также знамя 92-й ОМБР. Официального подтверждения от Генштаба ВСУ пока нет.