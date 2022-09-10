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У звільненому селі на Харківщині знайшли тіла цивільних зі слідами тортур, — прокуратура

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Поліція виявила в імпровізованій могилі в селі Гракове тіла двох чоловіків зі слідами тортур

Після деокупації села Гракове в Чугуївському районі місцевий житель звернувся до поліції. Він розповів, що росіяни змусили його закопати тіла двох чоловіків. Перед смертю їх катували.

У звільненому селі Гракове Чугуївського району Харківської області знайдено тіла двох цивільних зі слідами тортур. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Як уточнюється, 7 вересня ЗСУ звільнили населений пункт. Після деокупації села до поліції звернувся один із місцевих мешканців. Він розповів правоохоронцям, що російські загарбники змусили його закопати тіла двох чоловіків.

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Місцевий мешканець показав, де його змусили закопати тіла вбитих

9 вересня співробітники поліції розкопали могилу біля приватного будинку. На виявлених трупах є вогнепальні поранення в області потилиці та зафіксовано сліди тортур. За попередньою версією слідства, російські військовослужбовці вбили чоловіків у березні під час окупації села.

Наразі тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

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Огляд тіл показав, що перед смертю чоловіків катували

Чугуївська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ЗСУ звільнили близько 2500 кв. км у Харківській області. Якщо військові розірвуть наземні лінії зв'язку росіян, то ЗС РФ опиняться в котлі в Ізюмі. 10 вересня може стати вирішальним днем на цій ділянці фронту.

Також стало відомо, що українські війська прорвалися до міської ради Куп'янська. Військовослужбовці скинули російський триколор і підняли прапор України, а також прапор 92-ої ОМБР. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.