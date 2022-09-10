Ізюм на черзі: ЗСУ звільнили близько 2500 кв. км у Харківській області, — ISW

Якщо військові розірвуть наземні лінії зв'язку росіян, то ЗС РФ опиняться в котлі в Ізюмі. 10 вересня може стати вирішальним днем на цій ділянці фронту.

Збройні Сили України під час контрнаступу на Харківському напрямку звільнили близько 2,5 тис. кв. км. Про це у своєму огляді за 9 вересня пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як уточнюється, вчора українські військові продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм, вживаючи заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ.

Так, якщо ЗСУ вдасться розірвати наземні логістичні ланцюжки ЗС РФ, то вони зможуть створити котел навколо Ізюма. Це, зі свого боку, обрушить більшу частину російських позицій на північному сході України, кажуть у ISW.

[ + – ] Мапа боїв на Харківському напрямку 9 вересня

Паралельно з цим Кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити наступ українських військ.

Міністерство оборони Росії та кремлівські ЗМІ опублікували кадри російських військових колон, які нібито прямували для посилення Куп'янського, Ізюмського та загального Харківського напрямів. При цьому Москва публічно не визнає успіхів ЗСУ в цьому регіоні.

Водночас деякі російські військові блогери критикують командування за те, що воно спочатку передислокувало харківські підрозділи, щоб тепер повернути їх на те саме місце.

Раніше російських військових, які перебували на лінії Харків-Ізюм, перекидали на Південну вісь, щоб відбити загрозу контрнаступу України в Херсонській області, який широко анонсувало українське військове командування. Частково війська ЗС РФ відправили на Донбас, щоб відновити наступальні операції на захід від Донецька.

Як повідомляє ISW, успішний український контрнаступ зводить нанівець усі зусилля Кремля перетворити Ізюм на зону економії сил.

Російські пропагандистські блогери також пишуть, що 10 вересня стане вирішальним днем на цій ділянці фронту, якщо росіяни вчасно не зможуть перекинути сюди резерви.

Нагадаємо, українські військові прорвалися в тил ЗС РФ і захопили техніку разом із екіпажами. Серед полонених виявилися уродженці Узбекистану, які заради грошей приїхали воювати в Україну в складі ПВК "Редут".

Раніше ми писали про те, що в Куп'янську зруйновано стратегічний міст через Оскол, який розділяє місто на західну та східну частини. У загарбників не буде можливості отримати підкріплення.