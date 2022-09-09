Запитуйте в Міноборони: Кремль відмовився коментувати втрату Балаклії військами РФ

На тлі невдач російської армії Путін планує взяти участь у святкуваннях до Дня Москви, заявив його речник Пєсков.

Кремль відмовляється коментувати звільнення Збройних Сил України міста Балаклії Харківської області від російських окупаційних сил. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував питання щодо ситуації в населеному пункті до Міністерства оборони держави-агресора. Про це в п'ятницю, 9 вересня, пише російське агентство "Интерфакс".

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в районі Балаклії Пєсков заявив: "Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги Конашенкова (представник Міноборони РФ Ігор Конашенков — ред.)", — заявив представник Кремля.

Разом з тим Пєсков поділився планами президента РФ Володимира Путіна на тлі невдач російських військ. Зокрема, за словами речника, завтра, 10 вересня, у російського лідера за планом участь у заходах, приурочених до Дня Москви. Зокрема, Путіна відвідає міжнародний центр самбо у Лужниках, міжнародний центр боксу та парк "Заряддя".

"Путін (буде в парку) на урочистому заході, присвяченому дню міста. Також низка нових об'єктів, і дороги будуть нові, важливі для Москви, і запуск колеса огляду, який називається "Сонце Москви", на ВДНГ", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, вчора, 8 вересня, українські військові прозвітували перед президентом України Володимиром Зеленським про звільнення міста Балаклія Харківської області.

Тим часом, за даними аналітиків, Збройні Сили України в найближчі 72 години можуть звільнити Куп'янськ Харківської області, який перебував під російською окупацією з кінця лютого. Тим часом у соціальних мережах вже публікують фотографію, на якій українські військові відбиті на в'їзді до Куп'янська.