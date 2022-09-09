ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин, — ISW (фото)

Ключовий логістичний вузол ЗС РФ виявився вразливим для ударів української армії, а втрата Куп'янська завадить Росії підтримувати наступальні й оборонні операції на Харківському напрямку.

Збройні Сили України в ході контрнаступу в найближчі 72 години можуть звільнити Куп'янськ Харківської області, який окуповали росіяни 27 лютого. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 8 вересня.

Аналітики, аналізуючи контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку, зазначають, що підрозділи ЗСУ досягли значних успіхів на цій ділянці фронту й упевнено просуваються в напрямку захопленого Куп'янська.

За даними ISW, станом на 8 вересня українська армія перебуває на позиціях за 15 кілометрів від ключового логістичного вузла ЗС РФ. Аналітики припускають, що через успішний контрнаступ російські війська виявилися вразливими для ударів ЗСУ, і протягом наступних 72 години Куп'янськ може бути звільнений.

"Втрата Куп'янська й інших тилових районів на критично важливих вузлах перешкоджатиме зусиллям Росії щодо підтримки наступальних і оборонних операцій, але не повністю переріже російські комунікації з Ізюмом", — продовжили американські експерти у звіті й додали, що швидке просування підрозділів ЗСУ на Харківському напрямку викликає паніку в лавах російських військ.

ISW у документі нагадує, що через контрнаступ української армії окупаційна адміністрація Куп'янська оголосила про евакуацію жінок і дітей із населеного пункту. Для можливого стримування штурму загарбники також проводять примусову мобілізацію чоловіків у Вовчанську, котрий росіяни на час активних бойових дій зробили "обласним центром" захопленої частини Харківської області.

[ + – ] ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин

Генеральний штаб підтвердив успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. За останні 72 години українські військовослужбовці просунулися на 50 кілометрів і звільнили кілька населених пунктів. Серед деокупованих міст — Балаклія, яка була захоплена росіянами 3 березня.

Також повідомлялося, що в окупованому Куп'янську знищили клуб "Піраміда", який російські війська могли переобладнати під свій штаб.