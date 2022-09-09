ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин, — ISW (фото)
Ключовий логістичний вузол ЗС РФ виявився вразливим для ударів української армії, а втрата Куп'янська завадить Росії підтримувати наступальні й оборонні операції на Харківському напрямку.
Збройні Сили України в ході контрнаступу в найближчі 72 години можуть звільнити Куп'янськ Харківської області, який окуповали росіяни 27 лютого. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 8 вересня.
Аналітики, аналізуючи контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку, зазначають, що підрозділи ЗСУ досягли значних успіхів на цій ділянці фронту й упевнено просуваються в напрямку захопленого Куп'янська.
За даними ISW, станом на 8 вересня українська армія перебуває на позиціях за 15 кілометрів від ключового логістичного вузла ЗС РФ. Аналітики припускають, що через успішний контрнаступ російські війська виявилися вразливими для ударів ЗСУ, і протягом наступних 72 години Куп'янськ може бути звільнений.
"Втрата Куп'янська й інших тилових районів на критично важливих вузлах перешкоджатиме зусиллям Росії щодо підтримки наступальних і оборонних операцій, але не повністю переріже російські комунікації з Ізюмом", — продовжили американські експерти у звіті й додали, що швидке просування підрозділів ЗСУ на Харківському напрямку викликає паніку в лавах російських військ.
ISW у документі нагадує, що через контрнаступ української армії окупаційна адміністрація Куп'янська оголосила про евакуацію жінок і дітей із населеного пункту. Для можливого стримування штурму загарбники також проводять примусову мобілізацію чоловіків у Вовчанську, котрий росіяни на час активних бойових дій зробили "обласним центром" захопленої частини Харківської області.
Генеральний штаб підтвердив успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. За останні 72 години українські військовослужбовці просунулися на 50 кілометрів і звільнили кілька населених пунктів. Серед деокупованих міст — Балаклія, яка була захоплена росіянами 3 березня.
Також повідомлялося, що в окупованому Куп'янську знищили клуб "Піраміда", який російські війська могли переобладнати під свій штаб.