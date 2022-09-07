У Куп'янську знищили клуб "Піраміда": ЗМІ пишуть, що там ховалися військові РФ (фото)

Заступник голови Куп'янської військової адміністрації говорив про хорошу роботу ЗСУ по скупченню загарбників у місті. Російські воєнкори писали про 6 ударів по Куп'янську з РСЗВ Himars.

Збройні сили України знищили в Куп'янську Харківської області будівлю колишнього клубу "Піраміда", де базувалися російські окупанти. Про це повідомляють харківські Telegram-канали.

Один із російських військових Telegram-каналів написав, що вночі 7 вересня "добряче дісталося Куп'янську".

Деякі російські воєнкори повідомляли про 6 ударів по Куп'янську з РСЗВ Himars. Окупанти стверджують, що постраждали "соціальні об'єкти" міста.

Бої в Куп'янську — які успіхи в ЗСУ

Заступник голови Куп'янської районної військової адміністрації (РВА) Андрій Канашевич говорив, що ЗСУ останнім часом непогано попрацювали по скупченням військ РФ у місті. Через це загарбники посилили перевірку місцевого населення.

Росіяни зранку 7 вересня закрили місто на в'їзд і виїзд, а також глушать інтернет і зв'язок, додав заступник голови РВА. У Борівській селищній раді заявили про припинення роботи російського мобільного оператора "Миртелеком" через бойові дії у Куп'янську.

"Сім-карти "Миртелекома" почали продавати у приміщенні Укрпошти у Боровій. Але не встигли люди скористатися цим мобільним зв'язком, як він зник. Разом із ним у частині населених пунктів громади зникло й ефірне телебачення. Ймовірно, це пов'язано із знеструмленням унаслідок бойових дій вежі мобільного зв'язку в Куп'янську", — зазначила селищна рада.

Депутат Куп'янської міськради Вадим Крохмаль закликав місцевих жителів готувати укриття, запасатися продовольством і чекати на деокупацію міста.

[ + – ] Вадим Крохмаль закликає мешканців Куп'янська запасатися продовольством

"Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ завжди був і залишається українським містом", — заявив він.

Зазначимо, що українські військові показують успіхи у Харківській області — вони перейшли у наступ у Балаклії, повернули під контроль Вербівку. Радник Офісу президента Олексій Арестович говорив про нову тактику ЗСУ у регіоні.

Тяжкі бої йдуть на півночі Харківської області, ЗСУ намагаються відігнати окупантів до кордонів України з Росією.

Мер Куп'янська Геннадій Мацегора перебуває у місті, прокуратура Харківської області підозрює його у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.