На півночі Харківської області йдуть важкі бої: війська РФ женуть до кордонів, – голова громади

За даними В'ячеслава Задоренка, активні бої з окупантами точаться під селами Великі Проходи, Дементіївка, Цупівка та в районі Козачої Лопані. Українські бійці мають оперативну перевагу.

Збройні сили України виганяють російських загарбників із північної частини Харківської області, зараз у регіоні точаться важкі бої. Про це написав у Facebook голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

Активні бої продовжуються під населеними пунктами Великі Проходи, Дементіївка, Цупівка та в районі Козачої Лопані.

"ЗCУ намагаються витіснити ворога до лінії державного кордону та утримують оперативну перевагу", — розповів голова громади.

Генштаб ЗСУ ще не повідомляв про успіхи української армії на півночі Харківської області. У ранковому зведенні командування поінформувало про авіаційні удари ЗС РФ по районах населених пунктів Байрак та Асіївка Харківської області.

Обстріл противника на Харківському напрямку зазнали Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що 5 вересня російські загарбники обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, у деяких місцях були пожежі.

Зазначимо, що ЗСУ перейшли у наступ у Балаклії Харківської області, від ЗС РФ звільнено село Вербівка. Російські пропагандисти поширили в Telegram-каналах повідомлення, що у Балаклії зараз пекло.

Фокус раніше писав про можливе звільнення села Бражківка у Харківській області на Слов'янському напрямку.

Російські загарбники наприкінці серпня намагалися наступати на всіх напрямках у Харківській області, але це закінчилося невдало — підрозділи ворога зазнали втрат.