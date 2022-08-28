ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Харківській області, — аналітики

Про звільнення Бражківки прямо у звітах Генштабу ЗСУ не сказано, але на карті від моніторингової групи DeepState цей населений пункт показаний як контрольований українською армією.

Село Бражківка в Харківській області, яке знаходиться на Слов'янському напрямі бойових дій, ймовірно вже під контролем ЗСУ. Такий висновок можна зробити з карти бойових дій, яку складає моніторингова група DeepState.

Про те, що цей населений пункт узяли українські війська у звітах Генштабу за останні кілька днів, прямо не вказано. Але в звіті за 25 серпня йдеться про те, що на Слов'янському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії окрім інших населених пунктів і село Бражківку Харківської області.

[ + – ] Село Бражківка в Харківській області, яке знаходиться на Слов'янському напрямі бойових дій, ймовірно вже під контролем ЗСУ. Такий висновок можна зробити з карти бойових дій, яку складає моніторингова група DeepState Фото: Скріншот

26 серпня Генштаб повідомив про те, що обстріл біля Бражківки триває, а також армія РФ завдала в цьому районі авіаударів.

У вечірньому зведенні за 27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що росіяни намагалися наступати у напрямку Бражківки, але ця спроба не мала успіху та зазнавши втрат ворог відступив.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 серпня, а вже розпочалася 186 доба війни Росії проти України, йдеться про те, що на Слов'янському напрямку тривають обстріли багатьох населених пунктів, зокрема й Бражківки.

[ + – ] У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 серпня, а вже розпочалася 186 доба війни Росії проти України, йдеться про те, що на Слов'янському напрямку тривають обстріли багатьох населених пунктів, зокрема й Бражківки Фото: Скриншот

Це означає, що карта моніторингової групи DeepState показує реальну ситуацію на фронті та село Бражківка зараз під контролем України. Згідно з цією картою до 24 серпня воно знаходилося в руках росіян. Але точної дати, коли сталося звільнення населеного пункту, немає, якщо говорити про зведення Генштабу ЗСУ.

[ + – ] Відповідно до цієї карти до 24 серпня село Бражківка знаходилося в руках росіян. Але точної дати, коли сталося звільнення населеного пункту, немає, якщо говорити про зведення Генштабу ЗСУ Фото: Скриншот

У зведенні за 28 серпня сказано, що обстріл українських населених пунктів триває поблизу всієї лінії фронту. Також росіяни намагаються просунутися вперед, але наша армія дає їм відсіч.

Як уже писав Фокус, за даними Conflict Intelligence Team, Росія перекидає в Україну третій армійський корпус. Поки не відомо, де використовуватимуться нові сили армії РФ. Але аналітики вказують на те, що кінцевий пункт перекидання військ і техніки знаходиться ближче до Донецького та Запорізького театру воєнних дій.