Росія перекидає в Україну третій армійський корпус, — CIT

Кінцевий пункт ешелонів розташований ближче до Донецької та Запорізької ділянок фронту.

РФ перекидає в Україну нещодавно сформований третій армійський корпус Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.

За інформацією волонтерів CIT, останнім часом вони виявили фото й відео перевезення комплексу "Бук" і танків Т-80БВ та Т-90М з Нижегородської до Ростовської області на кордон із Україною.

"Вони вийшли 22 та 24 серпня відповідно, що приблизно відповідають часу відправлення сформованого там 3 армійського корпусу, яке називав український аналітик Костянтин Машовець і підтверджували наші джерела. Перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання, наприклад, армії. У цьому випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3 корпусу, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою", — йдеться в повідомленні.

Про те, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу, поки що невідомо. Кінцевий пункт ешелонів, розташований на півдні Ростовської області — станція Неклинівка, найближче знаходиться до Донецької та Запорізької дільниць фронту.

За інформацією джерел CIT, корпус "відносно добре укомплектований технікою, проте добровольці не відрізняються бойовим духом, дисципліною та прагненням опанувати видану ним нову техніку".

Нагадаємо, рішення про те, щоб сформувати третій окремий армійський корпус, Росія ухвалила в липні. Нове ударне угруповання мало з'явитися до середини серпня. За інформацією британської розвідки, потенційним новобранцям 3-го армійського корпусу пропонували вигідні грошові премії після відправки в Україну. Вербували чоловіків віком до 50 років із середньою освітою. Однак у розвідці Британії припускали, що Кремль не зможе укомплектувати третій окремий армійський корпус через низький рівень ентузіазму серед простих росіян.

Фокус також розповідав про те, що на території РФ формують 40 "добровольчих" батальйонів, які командування ЗС РФ планують задіяти в бойових діях на території України.