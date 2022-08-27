Россия перебрасывает в Украину третий армейский корпус - CIT

Конечный пункт эшелонов находится ближе к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

РФ перебрасывает в Украину недавно сформированный третий армейский корпус. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

По информации волонтеров CIT, в последнее время они обнаружили фото и видео перевозки комплекса "Бук" и танков Т-80БВ и Т-90М из Нижегородской в Ростовскую область на границу с Украиной.

"Они вышли 22 и 24 августа соответственно, что примерно соответствуют времени отправки сформированного там 3 армейского корпуса, которое называл украинский аналитик Константин Машовец и подтверждали наши источники. Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3 корпуса, или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой", – говорится в сообщении.

О том, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, пока неизвестно. Конечный пункт эшелонов — станция Неклиновка. Она расположена на юге Ростовской области, ближе к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.

По информации источников CIT, корпус "относительно хорошо укомплектован техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой".

Напомним, решение о том, чтобы сформировать третий отдельный армейский корпус, Россия приняла в июле. Новая ударная группировка должна была появиться к середине августа. По информации британской разведки, потенциальным новобранцам 3-го армейского корпуса предлагали выгодные денежные премии после отправки в Украину. Вербовали мужчин в возрасте до 50 лет со средним образованием. Однако в разведке Британии предполагали, что Кремль не сможет укомплектовать третий отдельный армейский корпус из-за низкого уровня энтузиазма среди простых россиян.

Фокус также рассказывал о том, что на территории РФ формируют 40 "добровольческих" батальонов, которые командование ВС РФ планируют задействовать в боевых действиях на территории Украины.