В РФ создали 40 "добровольческих" батальонов для участия в войне против Украины, — росСМИ

Наемникам, в зависимости от региона, предлагают большие денежные выплаты — от 130 до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Для участия в полномасштабной войне против Украины в десятках российских регионов сформировали 40 "добровольческих" батальонов. Об этом говорится в материале издания "Коммерсант".

По данным журналистов, вербовкой "добровольцев" занимаются местные власти и ветеранские организации, а потенциальным бойцам предлагают солидные денежные выплаты и обеспечение всей необходимой экипировкой. Все процедурные вопросы решаются через военкомат, поскольку желающим поехать на войну в Украину необходимо заключить контракт.

К примеру, в Санкт-Петербурге за последние месяцы сформированы несколько подразделений — "Кронштадт", "Нева" и "Павловск", которые комплектуются исключительно за счет местных жителей. Источники "Коммерсанта" рассказывают, что создание "добровольческих" батальонов в России стартовало еще в марте. В двух десятках субъектов Российской Федерации сформировано как минимум 40 подобных подразделений.

Важно

На убой. Как происходит мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР"

"За процедурные формальности во всех регионах отвечает Минобороны: добровольцы подписывают с ним договоры на срок от нескольких месяцев с возможностью продления и получают официальный статус контрактников. Обещанные добровольцам выплаты разнятся от региона к региону. Так, в Омской области говорят, что после прибытия на территорию Украины зарплата контрактников составит минимум 130 тысяч рублей. В других регионах называют более высокие цифры, которые превышают 200 тысяч. А в Пермском крае добровольцам и вовсе обещают, что они будут получать не менее 300 тысяч ежемесячно", — говорится в статье "Коммерсанта".

Осведомленный федеральный источник в комментарии журналистам рассказал, что подобные подразделения специально формируют по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с наемниками, которых в будущем планируют отправить в Украину. Региональные власти также участвуют в профессе создания батальонов, помогая финансами и сбором средств для приобретения дополнительного материально-техническое обеспечения.

На уточняющий вопрос журналиста о том, могут ли возникнуть проблемы с этими подразделениями внутри самой РФ по окончанию войны в Украине, собеседник заявил следующее: "Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать еще долго и на разных направлениях".

Напомним, в конце июля военная разведка Минобороны Украины сообщила о формировании в России новой боеспособной группировки. Из-за нехватки личного состава на территории страны-агрессора создают 3-й армейский корпус, который планируют задействовать против ВСУ.

Также сообщалось, что Россия для участия в войне против Украины занимается формированием 16 новых батальонов.