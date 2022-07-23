Россия готовит 16 новых батальонов и армейский корпус — ГУР

По данным военной разведки, "добровольческие батальоны" формируют во всех субъектах РФ, новый армейский корпус создают в Нижегородской области, в него войдут от 10 до 15 тыс. человек.

Понеся тяжелые потери среди личного состава регулярной армии, Россия прибегла к новой тактике так называемых "добровольческих, патриотических батальонов", сообщил в интервью "Крым. Реалии" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. До конца июля в РФ планирует сформировать 16 таких батальонов, в каждый из которых войдут 500-600 человек.

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"Это новый подход, к которому РФ приступила совсем недавно. Месяц назад около 50 субъектов РФ получили приказ на формирование таких батальонов, численность разная — 500-600 человек, — сказал Скибицкий. — Мы четко знаем, что на сегодняшний день уже сформировано 8 батальонов. Планируется сформировать к концу месяца еще 8 батальонов. По нашим оценкам, – около 4 тыс. человек в каждом регионе, в том числе в Крыму будет такой батальон. Москва. Санкт-Петербург – все субъекты РФ".

Создание батальонов проходит под государственным контролем, который обеспечивают военкоматы.

Помимо этого, как сообщил Вадим Скибицкий, в Нижегородской области формируют новый армейский корпус, численность которого будет насчитывать от 10 до 15 тыс. человек.

"Там идет и формирование, и боевое слаживание и другие вопросы, касающиеся создания нового объединения. И мы не исключаем, что оно будет переброшено на нашу территорию", — сказал он.

Напомним, в середине июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Украину с инспекцией оккупационных войск. Своим подчиненным Шойгу приказал усилить боевые действия на всех направлениях, чтобы помешать ВСУ наносить ракетные и артиллерийские удары. Военные эксперты расценили этот приказ, как дилетантский.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров предполагает, что президент РФ Владимир Путин хочет объявить о "победе" над Украиной 7 октября — в день своего 70-летнего юбилея. По словам политика, Путин, как и все диктаторы, любит юбилеи и "выдающиеся" даты.