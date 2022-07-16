Усилить военные действия по всем направлениям: глава Минобороны РФ прибыл к войскам в Украине

Сергей Шойгу приказал усилить военные действия, чтобы украинские войска не могли наносить ракетные удары.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать действия группировок войск РФ "Юг" и "Центр". Военный чиновник приказал усилить боевые действия российских войск на всех направлениях, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В военном ведомстве России сообщили, что Шойгу отдал приказ на усиление военных действий, чтобы помешать украинским войскам наносить ракетные и артиллерийские удары по Донбассу и другим регионам. В сообщении говорится о том, что такие удары наносят украинские военные "по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов".

В ходе своего визита Шойгу вручил за участие в войне в Украине награды "за проявленные мужество и героизм", а именно медали "Золотая Звезда" Героя РФ, двум командующим группировок российских войск в Украине. Это генерал-полковник Александр Лапин, который командует Центральным военным округом РФ и является командующим группировки войск "Центр" в Украине и генерал-майор Эседулла Абачев, который командуюет 2-м армейским корпусом так называемой "народной милиции ЛНР".

Фокус уже писал о том, что Сергей Шойгу в конце июня в первый раз посетил военных РФ в Украине. Тогда он также проверил действия группировок войск РФ, которые учавствуют во вторжении в нашу страну.

О том, что Россия готовит в ближайшие дни наступление на Донбассе, Фокус уже писал. По состоянию на пятницу, 15 июля, войска РФ провели несколько небольших наступлений, которые не увенчались особым успехом.

В то время, когда Шойгу говорит о якобы нанесении ракетных ударов украинским войсками по "мирным жителям" Донбасса, российская ракета утром 16 июля попала в большой склад в Одессе. Как уже писал Фокус в результате ракетного удара никто не пострадал, но начался огромный пожар.

Также Фокус писал о том, что в результате ночного ракетного удара по Днепру погибли 3 человека и 15 ранено. ПВО удалось уничтожить две из шести ракет, а остальные попали в завод Южмаш и рядом стоящие здания.