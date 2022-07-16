Войска РФ утром в субботу нанесли ракетный удар по Одессе: что известно (фото, видео)

Ракета попала в гражданский склад и начался пожар. Охранникам удалось спастись, поскольку они вовремя ушли в укрытие.

Утром, 16 июля, по Одессе был нанесен ракетный удар российскими войсками. Попадание пришлось на склад производственно-торговой компании, сообщает Суспільне.

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О том, что ракета попала в склад и случился пожар, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале. По его словам, охранники склада не пострадали, а также нет информации о других жертвах попадания ракеты.

Пожар на складе охватил территорию в примерно 1000 кв.м. Существует угроза того, что огонь может приблизится к месторасположению к взрывоопасных лако-красочных материалов.

[ + – ] Пожар на складе охватил территорию в примерно 1000 кв.м Фото: Суспільне

Мэр Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, которое разместили в Telegram-канале Одесского городского совета, в котором о н заявил о том, что утром 16 июля "варвары нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре". По его словам, на месте случившегося пожара работают спасатели. Труханов сообщил о том, что дым от пожара виден далеко за пределами Одессы и что информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В оперативном командовании "Юг" сообщили о том, что российские войска нанесли ракетный удар с помощью самолетов Ту-95 из направления Ставрополья в России. Россияне запустили, как считают военные, ракету Х-101.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Местный Telegram-канал Новости Одессы опубликовал видео, на котором виден горящий объект и огромные столбы дыма.

Накануне, как уже писал Фокус, войска РФ также нанесли ракетный удар ракетами Х-101 по Днепру. В результате удара погибли 3 человека и 15 получили ранения. Ракеты попали в промышленное предприятие и по предварительной информации речь шла о заводе Южмаш.

Также Фокус писал о ракетных ударах по Белой Церкви, Житомиру и Кременчугу. Некоторые ракеты не достигли своих целей, так как сработала система ПВО.

Напоминаем, что в Виннице полиция задержала 300 подозреваемых в корректировке российских ракетных ударов. СБУ продолжает проводить проверку на наличие причастности данных людей к сотрудничеству с РФ.