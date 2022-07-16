Війська РФ вранці в суботу завдали ракетного удару по Одесі: що відомо (фото, відео)

Ракета поцілила в цивільний склад, і почалася пожежа. Охоронцям вдалося врятуватися, оскільки вони вчасно пішли в укриття.

Уранці, 16 липня, по Одесі було завдано ракетного удару російськими військами. Поцілили в склад виробничо-торгівельної компанії, повідомляє "Суспільне".

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Про те, що ракета поцілила в склад і сталася пожежа, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі. За його словами, охоронці складу не постраждали, а також немає інформації про інших жертв влучення ракети.

Пожежа на складі охопила територію приблизно 1000 кв.м. Існує загроза того, що вогонь може наблизитися до розташування вибухонебезпечних лакофарбових матеріалів.

[ + – ] Пожежа на складі охопила територію приблизно 1000 кв.м Фото: Суспільне

Мер Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, яке розмістили в Telegram-каналі Одеської міської ради, у якому він заявив про те, що вранці 16 липня "варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі". За його словами, на місці пожежі працюють рятувальники. Труханов повідомив про те, що дим від пожежі видно далеко за межами Одеси та що інформації про жертв і постраждалих поки що не надходило.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили про те, що російські війська завдали ракетного удару за допомогою літаків Ту-95 із напрямку Ставропольського краю в Росії. Росіяни запустили, як вважають військові, ракету Х-101.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне

Місцевий Telegram-канал "Новини Одеси" опублікував відео, на якому видно об'єкт, що горить, і величезні стовпи диму.

Напередодні, як уже писав Фокус, війська РФ також завдали ракетного удару ракетами Х-101 по Дніпру. Внаслідок удару загинули 3 особи і 15 отримали поранення. Ракети поцілили в промислове підприємство, і, за попередньою інформацією, йшлося про завод "Південмаш".

Також Фокус писав про ракетні удари по Білій Церкві, Житомиру та Кременчуку. Деякі ракети не досягли своєї мети, оскільки спрацювала система ППО.

Нагадуємо, що у Вінниці поліція затримала 300 підозрюваних у коригуванні російських ракетних ударів. СБУ продовжує проводити перевірку на наявність причетності цих людей до співпраці з РФ.