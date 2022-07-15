У Вінниці затримали 300 підозрюваних у коригуванні ударів, — СБУ

Напередодні глава МВС України повідомляв лише про кілька десятків затриманих, яких підозрюють у допомозі військовим РФ.

Служба безпеки України продовжує перевіряти підозрюваних, які можуть виявитися коригувальниками ракетного удару по Вінниці 14 липня. Про це речник обласного управління СБУ повідомив "Супільному".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, слідчі зараз працюють із 300 підозрюваними.

Раніше стало відомо, що у Вінниці поліцейські затримали кілька десятків людей, яких підозрюють у коригуванні ракетних ударів по місту у четвер, 14 липня.

За словами міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, із затриманими почали працювати поліцейські та співробітники СБУ.

Крім того, місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари в місті з боку РФ продовжуватимуться. Вінничани запідозрили його у співпраці із противником.

Також міністр внутрішніх справ України наголосив на тому факті, що по місту вдарили тим видом ракет, який наводиться не "в очі", а по координатах. Тому конкретних навідників може й бути.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Вінниці перевищила два десятки. Серед постраждалих вже як мінімум шість дітей: троє неповнолітніх загинули, ще троє отримали поранення.

Крім того, 52 особи отримали травми середнього та тяжкого ступенів тяжкості. До місцевих лікарень по допомогу звернулися вже 115 постраждалих.

Фокус також писав, що російські військові атакували центр Вінниці ракетами класу "Калібр", які знаходилися на борту підводного човна, що дрейфував у Чорному морі.