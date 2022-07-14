Ракетний удар по Вінниці: кількість жертв перевищила два десятки (фото)

Серед постраждалих уже як мінімум шестеро дітей: троє неповнолітніх загинули і ще троє отримали поранення.

Станом на 17:00 стало відомо про 21 загиблу людину після ракетного удару ЗС РФ по центру міста Вінниця. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко на своєму каналі в "Телеграм".

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За його словами, співробітники МНС уже дістали з-під уламків офісної будівлі тіла 21 загиблого.

Серед жертв удару ракетами "Калібр" виявилися також і діти. Наразі відомо про трьох загиблих малолітніх.

Крім того, 52 особи отримали травми середнього й тяжкого ступенів тяжкості. Серед них — троє дітей.

До місцевих лікарень по допомогу звернулися вже 115 постраждалих.

Тимошенко також додав, що 46 людей, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

[ + – ] Легкова машина, що згоріла під час ракетного удару у Вінниці Фото: ГСЧС

[ + – ] Після удару ракетами "Калібр" вулиці Вінниці досі в диму та вогні Фото: ГСЧС

[ + – ] Ракетний удар по Вінниці пошкодив будинок офісного центру

Нагадаємо, російські військові атакували центр Вінниці ракетами класу "Калібр", які були на борту підводного човна, що дрейфував у Чорному морі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, потрапляння в парковку неподалік від дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний" в обласному центрі сталося о 10:50. Відомо про 25 автомобілів, що згоріли в результаті удару.

Народний депутат із "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що попередньо відомо, що по Вінниці й області російські війська випустили до 10 ракет, 4 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Керівник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що мешканці міста, які розшукують своїх близьких після події, можуть звертатися за номерами телефону: 67-01-20 і 103.

Водночас російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму "Телеграм"-каналі поширив інформацію, що війська РФ під час сьогоднішньої атаки нібито уразили військову частину в Гайсині Вінницької області, що за 95 кілометрів від Вінниці. При цьому публікація супроводжувалася відео, на якому знято наслідки російського удару безпосередньо в обласному центрі.