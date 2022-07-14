Ракетный удар по Виннице: количество жертв превысило два десятка (фото)

Среди пострадавших уже как минимум шесть детей: трое несовершеннолетних погибли и еще трое получили ранения.

По состоянию на 17:00 стало известно о 21 погибшем человеке в последствии ракетного удара ВС РФ по центру города Винница. Об этом проинформировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на своем канале в Телеграмм.

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По его словам, сотрудники МЧС уже достали из-под обломков офисного здания тела 21 погибшего.

Среди жертв удара ракетами "Калибр" оказались так же и дети. Сейчас известно о троих погибших малолетних.

Кроме того, 52 человека получили травмы средней и тяжелой степеней тяжести. Среди них — трое детей.

В местные больницы за помощью обратились уже 115 пострадавших.

Тимошенко также добавил, что 46 людей по-прежнему считаются пропавшими без вести.

[ + – ] Сгоревшая во время ракетного удара легковая машина в Виннице Фото: ГСЧС

[ + – ] После удара ракетами "Калибр" улицы Винницы до сих пор в дыму и огне Фото: ГСЧС

[ + – ] Ракетный удар по Виннице повредил здание офисного центра

Напомним, российские военные атаковали центр Винницы ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, попадание по парковке неподалеку от девятиэтажного Дома быта "Юбилейный" в областном центре произошло в 10:50. Известно о 25 сгоревших в результате удара автомобилях.

Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, предварительно известно, что по Виннице и области российские войска выпустили до 10 ракет, 4 из которых удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Руководитель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что жители города, которые разыскивают своих близких после происшествия, могут обращаться по номерам телефона: 67-01-20 и 103.

Тем временем российский пропагандист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале распространил информацию, что войска РФ в ходе сегодняшней атаки якобы поразили военную часть в Гайсине Винницкой области, что в 95 километрах от Винницы. При этом публикация сопровождалась видео, на котором запечатлены последствия российского удара непосредственно в областном центре.