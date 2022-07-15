В Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке ударов, — СБУ
Накануне глава МВД Украины сообщал лишь о нескольких десятках задержанных, которых подозревают в помощи военным РФ.
Служба безопасности Украины продолжает проверять подозреваемых, которые могут оказаться корректировщиками ракетного удара по Виннице 14 июля. Об этом спикер областного управления СБУ сообщил "Суспильному".
По его словам, следователи сейчас работают с 300 подозреваемыми.
Ранее стало известно, что в Виннице полицейские задержали несколько десятков человек, которых подозревают в корректировке ракетных ударов по городу в четверг, 14 июля.
По словам министра внутренних дел Украины ДенисаМонастырского, с задержанными начали работать полицейские и сотрудники СБУ.
Кроме того, местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары во городу со стороны РФ будут продолжаться. Винничане заподозрили его в сотрудничестве с противником.
Также министр внутренних дел Украины подчеркнул тот факт, что по городу ударили тем видом ракет, который наводится не "в глаза", а по координатам. Поэтому конкретных наводчиков может и не быть.
Напомним, количество жертв ракетного удара по Виннице превысило два десятка. Среди пострадавших уже как минимум шесть детей: трое несовершеннолетних погибли и еще трое получили ранения.
Кроме того, 52 человека получили травмы средней и тяжелой степеней тяжести. В местные больницы за помощью обратились уже 115 пострадавших.
Фокус также писал, что российские военные атаковали центр Винницы ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.