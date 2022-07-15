В Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке ударов, — СБУ

Накануне глава МВД Украины сообщал лишь о нескольких десятках задержанных, которых подозревают в помощи военным РФ.

Служба безопасности Украины продолжает проверять подозреваемых, которые могут оказаться корректировщиками ракетного удара по Виннице 14 июля. Об этом спикер областного управления СБУ сообщил "Суспильному".

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По его словам, следователи сейчас работают с 300 подозреваемыми.

Ранее стало известно, что в Виннице полицейские задержали несколько десятков человек, которых подозревают в корректировке ракетных ударов по городу в четверг, 14 июля.

По словам министра внутренних дел Украины ДенисаМонастырского, с задержанными начали работать полицейские и сотрудники СБУ.

Кроме того, местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары во городу со стороны РФ будут продолжаться. Винничане заподозрили его в сотрудничестве с противником.

Также министр внутренних дел Украины подчеркнул тот факт, что по городу ударили тем видом ракет, который наводится не "в глаза", а по координатам. Поэтому конкретных наводчиков может и не быть.

Напомним, количество жертв ракетного удара по Виннице превысило два десятка. Среди пострадавших уже как минимум шесть детей: трое несовершеннолетних погибли и еще трое получили ранения.

Кроме того, 52 человека получили травмы средней и тяжелой степеней тяжести. В местные больницы за помощью обратились уже 115 пострадавших.

Фокус также писал, что российские военные атаковали центр Винницы ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.