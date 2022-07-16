Росіяни обстріляли Дніпро ракетами Х-101: є загиблі та поранені (фото, відео)

За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ракети ЗС РФ поцілили в промисловий об'єкт, ймовірно, завод "Південмаш". Серед загиблих — водій міського автобуса.

У п'ятницю, 15 липня, від вибухів російських ракет у Дніпрі загинули щонайменше троє людей, ще 15 отримали поранення. За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ракети потрапили по промисловому підприємству та прилеглій вулиці. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Попередньо, ця російська атака забрала життя 3 людей, ще 15 поранено", — уточнив глава області.

Південмаш Дніпро

У місті було чути чотири вибухи. За деякими даними, ціллю росіян було підприємство "Південмаш", на якому виробляють ракетно-космічну техніку, що побічно підтвердив і мер Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

"Район Робочої, ПМЗ можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями. Енергетики, газовики та водоканал працюють", — пояснив градоначальник.

Дніпро: ракетні удари

Місцеві ЗМІ пишуть, що під час вибухів люди живцем згоряли у своїх автомобілях.

Представник департаменту транспорту у міській раді Іван Васючков повідомив, що у Дніпрі вибухи сьогодні забрали життя водія громадського транспорту. Вже після завершення робочого дня він прямував у парк, щоб наступного дня о 5-й ранку знову вийти на маршрут.

Васючков висловив співчуття родичам та друзям загиблого, пообіцявши помститися та притягнути винних до відповідальності.

"Ми обов'язково помстимося і покараємо всіх причетних до сьогоднішнього терористичного обстрілу, — написав він на своїй сторінці у Facebook. — І всіх, хто підтримує рашистських терористів у їхньому прагненні знищити весь український народ".

Якими ракетами обстріляли Дніпро?

За даними командування ВПС України, у Дніпрі вибухи сьогодні були о 22:00.

Російські ракети Х-101 були випущені стратегічними літаками Ту-95 транспортного засобу з боку північної частини Каспійського моря.

"Чотири ракети збили силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Схід"", — йдеться у повідомленні.

Ракета Х-101 вважається однією з високотехнологічних, які стоять на озброєнні ЗС РФ. Вага бойової частини складає понад 400 кг вибухової речовини, дальність польоту — 5500 км. Ракета летить зі швидкістю 720 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія завдала кількох ракетних ударів по Україні. Дані про вибухи надходили з Білої Церкви, Дніпра, Житомира та Кременчука. Деякі ракети збили ППО.

Нагадаємо, що у Вінниці зусиллями співробітників СБУ було затримано 300 осіб, підозрюваних у коригуванні ударів. Причому напередодні повідомлялося про кілька десятків затриманих за підозрою у спільництві із ЗС РФ.