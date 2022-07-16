Россияне обстреляли Днепр ракетами Х-101: есть погибшие и раненные (фото, видео)

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ракеты ВС РФ попали в промышленный объект, предположительно, завод Южмаш. Среди погибших — водитель городского автобуса.

В пятницу, 15 июля, от взрывов российских ракет в Днепре погибли по меньшей мере три человека, еще 15 получили ранения. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ракеты попали по промышленному предприятию и близлежащей улице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены", — уточнил глава области.

Южмаш Днепр

В городе были слышны четыре взрыва. По некоторым данным целью россиян было предприятие "Южмаш", на котором производят ракетно-космическую технику, что косвенно подтвердил и мэр Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Район Рабочей, ЮМЗ могут быть перебои с водой и другими коммуникациями. Энергетики, газовщики и водоканал работают", — объяснил градоначальник.

Днепр: ракетные удары

Местные СМИ пишут, что во время взрывов люди заживо сгорали в своих автомобилях.

Представитель департамента транспорта в городском совете Иван Васючков сообщил, что в Днепре взрывы сегодня унесли жизнь водителя общественного транспорта. Уже по завершении рабочего дня он направлялся в парк, чтобы на следующий день в 5 утра вновь выйти на маршрут.

Васючков выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего, пообещав отомстить и привлечь виновных к ответственности.

"Мы обязательно отомстим и накажем всех причастных к сегодняшнему террористическому обстрелу, — написал он на своей странице в Facebook. — И всех, кто поддерживает рашистских террористов в их стремлении уничтожить весь украинский народ".

Какими ракетами обстреляли Днепр?

По данным командования ВВС Украины, в Днепре взрывы сегодня имели место в 22.00.

Российские ракеты Х-101 были выпущены стратегическими самолетами Ту-95 ТС со стороны северной части Каспийского моря.

"Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Восток"", — говорится в сообщении.

Ракета Х-101 считается одной из самых высокотехнологических, которые стоят на вооружении ВС РФ. Вес боевой части составляет свыше 400 кг взрывчатого вещества, дальность полета — 5500 км. Ракета летит со скоростью 720 км/ч.

Спустя некоторое время Валентин Резниченко сообщил, что наши военные сбили 4 из 6 ракет, которыми атаковали город и область.

Ранее Фокус сообщал, что Россия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Данные о взрывах поступали из Белой Церкви, Днепра, Житомира и Кременчуга. Некоторые ракеты были сбиты ПВО.

Напомним, что в Виннице усилиями сотрудников СБУ были задержаны 300 человек, подозреваемых в корректировке ударов. Причем накануне сообщалось о нескольких десятках задержанных по подозрению в пособничестве ВС РФ.