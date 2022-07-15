"Просто пекло": ЗС РФ завдали кілька ракетних ударів по Україні (фото, відео)

Інформація про вибухи надходила з кількох міст: Білої Церкви, Дніпра, Житомира та Кременчука. У деяких із них ракети змогли "приземлити" ППО.

П'ятничного вечора 15 липня практично одночасних обстрілів зазнали відразу кілька міст України: Біла Церква, Дніпро, Кременчук. Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив вибухи у Кременчуці.

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Вибухи Дніпрі: що відомо

У Дніпрі після прильоту ракет — масові пожежі, на вулицях помічені автомобілі, що горять. Ймовірно, що є жертви серед міського населення. За повідомленнями про ракетні обстріли в Дніпрі в соцмережах публікують фото пожеж, ймовірно, з місць влучення снарядів.

"Просто пекло, просто пекло", — написав народний депутат Олексій Гончаренко.

За його даними, у Дніпрі було щонайменше чотири ракети. Очевидцям вдалося зняти на відео проліт однієї з них на Дніпром. Наші ППО спрацювали над містом. У місті працює ДСНС.

Повідомляється, що хтось із мешканців Дніпра виклав у російських пабликах інформацію про прильоти у районі Південного машинобудівного заводу. Але це є непідтверджені дані.

Житомир

Також повідомлялося про вибухи у Житомирі, проте ці звуки могли сплутати із роботою ППО. За словами нардепа Олексія Гончаренка, у місті спрацювало ППО.

Схожа ситуація спостерігалася і у Білій Церкві. Там спочатку писали про вибухи, проте потім з'ясувалося, що ракету перехопили.

Водночас у Кременчуці кілька вибухів підтвердив голова ОВА Дмитро Лунін.

Раніше Фокус повідомляв, що російські пропагандисти показали початок вторгнення в Україну. На кадрах від першої особи видно, як окупанти з 45-ї окремої бригади спецпризначення ВДВ вантажаться у гелікоптери, що знаходяться на аеродромах у Білорусі. Потім вони летять на штурм аеропорту у Гостомелі.

Нагадаємо, що російські війська встановили на Запорізькій АЕС ракетні комплекси та ведуть обстріли Нікополя. В "Енергоатомі" зазначили, що становище на стратегічному об'єкті залишається вкрай напруженим. Окупанти звозять дедалі більше техніки. Після обстрілів Нікополя виявилася пошкодженою лінія зв'язку між містом та АЕС.