Кадры от первого лица: российские пропагандисты показали начало вторжения в Украину (видео)

На опубликованном видео показано, как оккупанты из 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ грузятся в вертолеты в Беларуси, а затем штурмуют аэропорт Гостомеля.

Прокремлевский проект "Военная хроника" опубликовал видео, на котором запечатлена подготовка российской армии к вторжению в Украину и первые бои, произошедшие 24 февраля.

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Авторы ролика утверждают, что в кадре показана "работа" 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ: сначала погрузка российских десантников на грузовики и вертолеты на белорусском аэродроме Мозырь, затем — дневная высадка в Гостомеле.

На видео можно увидеть, что на грузовики, вертолеты и бронеавтомобили "тигр" были нанесены опознавательные знаки "V", которыми маркировали российскую технику, вторгнувшуюся в Украину из Беларуси.

Напомним, Гостомель стал одной из приоритетных целей для оккупантов. Захватить его им удалось 25 февраля, однако россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением ВСУ, потеряли много сил и техники и так и не смогли продвинуться на Киев, а затем и вообще были вынуждены отступить.

[ + – ] На месте боев осталось много уничтоженной российской техники

Авторы военного блога Oryx Стейн Митцер и Йост Олиманс приводили такие данные о потерях россиян:

Боевые бронированные машины (7, из них уничтожено 5, захвачено 2)

Боевые машины пехоты (23, из них уничтожено 20, повреждена 1, захвачено 2)

Буксируемая артиллерия (2, из них захвачено: 2)

Зенитные орудия (1, из них захвачено: 1)

РЭБ (1, из них уничтожено: 1)

Вертолеты (3, из них уничтожено 2, поврежден 1)

Грузовики, автомобили и джипы (67, из них уничтожено 64, захвачено 2, возвращен 1)

Причем составители списка подчеркивали, что в него включены только те машины и оборудование, которые были уничтожены или брошены по периметру аэропорта Гостомель. Общее количество захваченной и уничтоженной техники в самом Гостомеле и его окрестностях намного больше.

[ + – ] Восстановить поврежденную "Мрию" невозможно Фото: AP

Нападение оккупантов дорого стоило и Украине. В аэропорту оказались практически полностью разрушены уникальные ангары, сооруженные для техобслуживания самолетов "Руслан" и "Мрия", а также лаборатории и прочая инфраструктура аэродрома и летно-испытательной базы. В целом госпредприятие "Антонов" оценило ущерб в сумму, превышающую $1 млрд. В том числе была уничтожена и гордость украинской авиации — самолет Ан-225 "Мрия".