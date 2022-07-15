Кадри від першої особи: російські пропагандисти показали початок вторгнення в Україну (відео)

На опублікованому відео показано, як окупанти з 45-ї окремої бригади спецпризначення ПДВ вантажаться у гелікоптери в Білорусі, а потім штурмують аеропорт Гостомеля.

Прокремлівський проєкт "Військова хроніка" опублікував відео, на якому зображено підготовку російської армії до вторгнення в Україну та перші бої, що відбулися 24 лютого.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Автори ролика стверджують, що в кадрі показано "роботу" 45-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ПДВ: спочатку завантаження російських десантників на вантажівки та гелікоптери на білоруському аеродромі Мозир, потім — денна висадка у Гостомелі.

На відео можна побачити, що на вантажівки, вертольоти та бронеавтомобілі "тигр" нанесені розпізнавальні знаки "V", якими маркували російську техніку, що вдерлася в Україну з Білорусі.

Нагадаємо, Гостомель став однією із пріоритетних цілей для окупантів. Захопити його їм вдалося 25 лютого, проте росіяни зіткнулися із запеклим опором ЗСУ, втратили багато сил і техніки і так і не змогли просунутися на Київ, а потім взагалі були змушені відступити.

[ + – ] На місці боїв залишилося багато знищеної російської техніки

Автори військового блогу Oryx Стейн Мітцер та Йост Оліманс наводили такі дані про втрати росіян:

Бойові броньовані машини (7, їх знищено 5, захоплено 2)

Бойові машини піхоти (23, з них знищено 20, пошкоджено 1, захоплено 2)

Буксована артилерія (2, із них захоплено: 2)

Зенітні знаряддя (1, їх захоплено: 1)

РЕБ (1, їх знищено: 1)

Гелікоптери (3, з них знищено 2, пошкоджено 1)

Вантажівки, автомобілі та джипи (67, з них знищено 64, захоплено 2, повернено 1)

Причому укладачі списку наголошували, що до нього включені лише ті машини та обладнання, які знищені або кинуті на периметрі аеропорту Гостомель. Загальна кількість захопленої та знищеної техніки у самому Гостомелі та його околицях набагато більша.

[ + – ] Відновити пошкоджену "Мрію" неможливо Фото: AP

Напад окупантів дорого коштував і Україні. В аеропорту виявилися практично повністю зруйновані унікальні ангари, споруджені для технічного обслуговування літаків "Руслан" та "Мрія", а також лабораторії та інша інфраструктура аеродрому та льотно-випробувальної бази. Загалом держпідприємство "Антонов" оцінило збитки у суму, що перевищує $1 млрд. Зокрема знищено і гордість української авіації — літак Ан-225 "Мрія".