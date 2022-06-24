Збитки від російських військ у Гостомелі оцінили в $1 млрд

Практично повністю зруйновані унікальні ангари, споруджені спеціально для техобслуговування літаків "Руслан" і "Мрія", а також лабораторії та інша інфраструктура аеродрому і льотно-випробувальної бази.

Держпідприємство "Антонов" оцінило завдані збитки через діяльність російських військ в Україні більш ніж у 1 млрд доларів, без урахування вартості найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія". Про це повідомляє Forbes.

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За словами в.о. генерального директора підприємства Євгена Гаврилова, на аеродромі в Гостомелі площею близько 400 га немає живого місця. Щоб реконструювати комплекс, знадобиться приблизно $500 млн. Також потрібні кошти на відновлення літакового парку, який постраждав від спроби Росії окупувати Гостомель.

Інфраструктура аеродрому та льотно-випробувальної бази, де були унікальні ангари, споруджені спеціально для техобслуговування літаків "Руслан" і "Мрія", лабораторії та інші споруди, зруйновані майже повністю.

Знищення Ан-225, як вважає в.о. заступник гендиректора підприємства Віктор Авдєєв, завдав болючого удару не лише по "Антонову", а й світовій авіації.

Російські війська повністю знищили літаки Ан-74 і Ан-26. Також зазнав значних втрат Ан-22 "Антей" — єдиний екземпляр, який використовувався в цивільній авіації. Наразі проводиться оцінка того, чи варто цей лайнер реконструювати.

Інші пошкоджені літаки "Антонова":

Ан-132Д,

Ан-28,

Ан-148

Модернізований Ан-124-100М-150 "Руслан"

Раніше Фокус повідомляв, що Україна збудує ще одну "Мрію", оскільки це питання іміджу країни. Президент Зеленський заявив, що новий лайнер з'явиться на згадку про загиблих пілотів, у тому числі тих, хто рятував людей в оточеному Маріуполі. Проєкт оцінюється у 800 млн доларів.