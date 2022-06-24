Ущерб от российских войск в Гостомеле оценили в $1 млрд

Практически полностью разрушены уникальные ангары, сооруженные специально для техобслуживания самолетов "Руслан" и "Мрия", а также лаборатории и прочая инфраструктура аэродрома и летно-испытательной базы.

Госпредприятие "Антонов" оценило понесенный ущерб из-за деятельности российских войск в Украине в более чем в 1 млрд долларов, без учета стоимости самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Об этом сообщает Forbes.

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По словам и.о. генерального директора предприятия Евгения Гаврилова, на аэродроме в Гостомеле, площадью порядка 400 га, нет живого места. Чтобы реконструировать комплекс, понадобится примерно $500 млн. Также нужны средства на восстановление самолетного парка, пострадавшего от попытки России оккупировать Гостомель.

Инфраструктура аэродрома и летно-испытательной базы, где были уникальные ангары, сооруженные специально для техобслуживания самолетов "Руслан" и "Мрия", лаборатории и другие сооружения, разрушены едва ли не полностью.

Уничтожение Ан-225, как считает и.о. замгендиректора предприятия Виктор Авдеев, нанесло болезненный удар не только по "Антонову", но и мировой авиации.

Российские войска полностью уничтожили самолеты Ан-74 и Ан-26. Также понес значительный урон Ан-22 "Антей" — единственный экземпляр, использовавшийся в гражданской авиации. Сейчас проводится оценка того, стоит ли этот лайнер реконструировать.

Другие поврежденные самолеты "Антонова":

Ан-132Д,

Ан-28,

Ан-148

Модернизированный Ан-124-100М-150 "Руслан"

Ранее Фокус сообщал, что Украина построит еще одну "Мрию", так как это вопрос имиджа страны. Президент Зеленский заявил, что новый лайнер появится в память о погибших пилотах, в т.ч. тех, кто спасал людей в осажденном Мариуполе. Проект оценивается в 800 млн долларов.