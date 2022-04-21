Увидеть "Мрию" и умереть. Разгром России в Гостомельском аэропорту

Избитый и окровавленный Гостомель стоит как памятник борьбе Украины против российской армии вторжения. Подобно Давиду, боровшемуся с Голиафом, он сломил хребет российскому штурму Киева, при этом, к сожалению, потеряв своего собственного великана. Однако, как и мечта об украинском народе, свободном от врагов и угнетателей, Ан-225 "Мрия" продолжает жить во втором, недостроенном самолете. Как и свободная Украина, он рано или поздно будет достроен.

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Спустя шесть недель после вторжения России в Украину можно смело утверждать, что обнажился весь спектр проблем российских вооруженных сил и их оперативного планирования.

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Россия намеревалась захватить Киев в течение нескольких дней, чтобы усилить свои позиции на переговорах с Западом о будущем статусе Украины в обмен на ослабление санкций. Вместо этого она вдруг обнаружила, что прошел уже месяц, а территориальные завоевания до сих пор скудны, армия разорвана в клочья, репутации нанесен серьезный ущерб, не говоря уже о том, что экономика страдает под тяжелейшими санкциями, которые когда-либо вводились против страны.

Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный боям за Гостомельский аэропорт.

Потеряв более 2800 бронированных машин и тяжелой техники, включая по меньшей мере 500 танков, Россия была вынуждена скорректировать свои амбиции и приступить к завоеванию только территории Донбасса с помощью своих марионеточных сил (значительная часть юго-восточной Украины уже была захвачена). Сама Россия утверждает, что ее наступление на Киев было просто уловкой, чтобы отвлечь украинские войска, одновременно снижая их боеспособность и продвигаясь в другом направлении, и что отступление с киевского направления было необходимо для ведения переговоров. Но не нужно быть циником, чтобы понять: это всего лишь оправдание серьезных военных неудач.

Важно

Бегство из Гостомеля: город, который изменился до неузнаваемости

Аэропорт Гостомель, расположенный в 10 километрах к северо-западу от Киева, играл важную роль в планах России окружить столицу. В Гостомеле располагается государственное предприятие "Антонов" и грузовое подразделение конструкторского бюро Антонова. Во время штурма города российскими войсками здесь находился Ан-225 – самый большой самолет в мире.

К сожалению, этот невероятный самолет не удалось вовремя эвакуировать, и он был уничтожен в ходе боев. План России предусматривал быстрый захват аэропорта Гостомель (в народе известного как аэропорт Антонов), чтобы использовать его в качестве плацдарма для последующего окружения и захвата Киева. 24 февраля в Гостомеле с большой помпой высадился вертолетный десант с привлечением сил ВДВ. Хотя в январе 2022 года директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс предупреждал Украину, что Гостомель является одной из целей, скорость, с которой была проведена вертолетная операция России, все же застала украинские войска врасплох.

Во время штурма ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52, действовавшие из Беларуси, ослабили оборону аэропорта, чтобы транспортные вертолеты Ми-8 с десантом ВДВ могли безопасно приземлиться. В ходе этих маневров один Ка-52 был подбит ПЗРК, после чего совершил аварийную посадку за пределами периметра аэропорта. Однако украинская оборона осталась практически нетронутой, и ВДВ, лишенные поддержки с воздуха, вскоре столкнулись с контратаками украинских войск.

[ + – ] Мечта перестала быть мечтой. Уничтоженный Ан-225 "Мрия"

Пока ВДВ сражались с украинскими войсками за контроль над аэропортом, российское наземное наступление из Беларуси сумело прорвать оборону Украины в районе Иванкова и устремилось к Гостомелю, наткнувшись по пути на несколько украинских засад. Тем не менее, 25 февраля российским войскам удалось полностью овладеть аэропортом Гостомель. После этого российская армия и ВДВ приступили к превращению Гостомеля в передовую оперативную базу, с которой можно было начать наступление на Киев. Однако именно в это время наступление России на Украину начало захлебываться, что привело к формированию печально известной 65-километровой колонны и остановке целых подразделений из-за нехватки топлива.

Несмотря на неудачи на других направлениях, вновь прибывшие подразделения ВДВ и российской армии попытались вырваться из аэропорта Гостомель в близлежащий город и продолжить наступление на Бучу и Ирпень. Однако эти плохо скоординированные попытки натолкнулись на засады в Гостомеле и Буче, что привело к значительным потерям в живой силе и технике. Российские военные, готовившиеся к легкому молниеносному захвату Украины, оказались в непредвиденной ситуации, не зная, откуда ждать противника и как с ним бороться. Засады в Гостомеле и Буче не только привели к значительным потерям российских войск, но и наглядно показали, чего следует ожидать при дальнейшем наступлении на Киев.

Дальнейшие события стали решающими. Вместо того чтобы приспосабливаться к новой реальности и искать пути решения проблемы, ВДВ и русская армия вокруг Киева в основном превратились в статичную силу, ожидающую дополнительных поставок и продвижения 65-километровой колонны для завершения окружения Киева (этого так и не случилось).

Из-за плохого или вовсе отсутствующего командования, нехватки припасов, ежедневных обстрелов, значительных потерь и низкого морального духа ВДВ и российская армия были вынуждены затаиться, окопавшись на обочинах дорог, чтобы защититься от украинской артиллерии и ударов беспилотников. Их все чаще находили беспилотники, которые вели разведку для артиллерии. Силы специальных операций наносили тяжелые потери в ночное время – к этому Россия была не готова, поскупившись на ночное снаряжение для своих солдат. Были созданы все предпосылки, чтобы армия захватчиков направила оружие против гражданских и начала мародерствовать.

[ + – ] Остатки российской автоколонны, попавшей в засаду украинских войск в Буче

Аналогичная ситуация сложилась в Гостомеле, где ВДВ и значительный контингент российской армии под постоянными обстрелами ждали приказа о наступлении на Киев, который так и не поступил. 4 марта российский государственный "Первый канал" показал кадры разбросанной вокруг базы разрушенной российской техники, пораженной украинской артиллерией. Российские войска, по сути, стали "легкими мишенями", не получив приказа ни к наступлению, ни к отступлению.

Такой приказ был отдан лишь 29 марта, после чего российские войска в Гостомеле начали отступление из Киевской области. Поврежденное оборудование, которое нельзя было взять с собой, взорвали, а украинская артиллерия прикрывала отход. В Гостомеле в числе такой техники оказалось 16 самых современных БМП БМД-4М и система РЭБ 1Л262Э "Ртуть-БМ". Судя по их расположению, они были либо уничтожены во время подготовки к отступлению, либо взорваны самими россиянами. Вновь войдя в Гостомель, украинские военные повсюду встречали свидетельства того, что россияне покидали город в спешке: начиная от нераспечатанных сухпаев, паспортов, банковских карт и заканчивая захваченной украинской бронетехникой, которую невозможно было забрать. Видеозапись побоища можно посмотреть здесь.

[ + – ] Бойня в аэропорту Гостомель

Ниже приведен подробный список уничтоженной и захваченной российской техники в аэропорту Гостомель. В этот список включены только машины и оборудование, уничтоженные или брошенные по периметру аэропорта Гостомель. Общее количество захваченной и уничтоженной техники в самом Гостомеле и его окрестностях намного больше, чем указано здесь.

Боевые бронированные машины (7, из них уничтожено 5, захвачено 2)

Боевые машины пехоты (23, из них уничтожено 20, повреждена 1, захвачено 2)

Буксируемая артиллерия (2, из них захвачено: 2)

Зенитные орудия (1, из них захвачено: 1)

РЭБ (1, из них уничтожено: 1)

Вертолеты (3, из них уничтожено 2, поврежден 1)

Грузовики, автомобили и джипы (67, из них уничтожено 64, захвачено 2, возвращен 1)

Избитый и окровавленный Гостомель стоит как памятник борьбе Украины против российской армии вторжения. Подобно Давиду, боровшемуся с Голиафом, он сломил хребет российскому штурму Киева, при этом, к сожалению, потеряв своего собственного великана. Однако, как и мечта об украинском народе, свободном от врагов и угнетателей, Ан-225 "Мрия" продолжает жить во втором, недостроенном самолете. Как и свободная Украина, он рано или поздно будет достроен.