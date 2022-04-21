Увидеть "Мрию" и умереть. Разгром России в Гостомельском аэропорту
Избитый и окровавленный Гостомель стоит как памятник борьбе Украины против российской армии вторжения. Подобно Давиду, боровшемуся с Голиафом, он сломил хребет российскому штурму Киева, при этом, к сожалению, потеряв своего собственного великана. Однако, как и мечта об украинском народе, свободном от врагов и угнетателей, Ан-225 "Мрия" продолжает жить во втором, недостроенном самолете. Как и свободная Украина, он рано или поздно будет достроен.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Спустя шесть недель после вторжения России в Украину можно смело утверждать, что обнажился весь спектр проблем российских вооруженных сил и их оперативного планирования.
Россия намеревалась захватить Киев в течение нескольких дней, чтобы усилить свои позиции на переговорах с Западом о будущем статусе Украины в обмен на ослабление санкций. Вместо этого она вдруг обнаружила, что прошел уже месяц, а территориальные завоевания до сих пор скудны, армия разорвана в клочья, репутации нанесен серьезный ущерб, не говоря уже о том, что экономика страдает под тяжелейшими санкциями, которые когда-либо вводились против страны.
Фокус перевел новый разбор аналитиков Стейна Митцера и Йоста Олиманса, авторов военного блога Oryx, посвященный боям за Гостомельский аэропорт.
Потеряв более 2800 бронированных машин и тяжелой техники, включая по меньшей мере 500 танков, Россия была вынуждена скорректировать свои амбиции и приступить к завоеванию только территории Донбасса с помощью своих марионеточных сил (значительная часть юго-восточной Украины уже была захвачена). Сама Россия утверждает, что ее наступление на Киев было просто уловкой, чтобы отвлечь украинские войска, одновременно снижая их боеспособность и продвигаясь в другом направлении, и что отступление с киевского направления было необходимо для ведения переговоров. Но не нужно быть циником, чтобы понять: это всего лишь оправдание серьезных военных неудач.Важно
Аэропорт Гостомель, расположенный в 10 километрах к северо-западу от Киева, играл важную роль в планах России окружить столицу. В Гостомеле располагается государственное предприятие "Антонов" и грузовое подразделение конструкторского бюро Антонова. Во время штурма города российскими войсками здесь находился Ан-225 – самый большой самолет в мире.
К сожалению, этот невероятный самолет не удалось вовремя эвакуировать, и он был уничтожен в ходе боев. План России предусматривал быстрый захват аэропорта Гостомель (в народе известного как аэропорт Антонов), чтобы использовать его в качестве плацдарма для последующего окружения и захвата Киева. 24 февраля в Гостомеле с большой помпой высадился вертолетный десант с привлечением сил ВДВ. Хотя в январе 2022 года директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс предупреждал Украину, что Гостомель является одной из целей, скорость, с которой была проведена вертолетная операция России, все же застала украинские войска врасплох.
Во время штурма ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52, действовавшие из Беларуси, ослабили оборону аэропорта, чтобы транспортные вертолеты Ми-8 с десантом ВДВ могли безопасно приземлиться. В ходе этих маневров один Ка-52 был подбит ПЗРК, после чего совершил аварийную посадку за пределами периметра аэропорта. Однако украинская оборона осталась практически нетронутой, и ВДВ, лишенные поддержки с воздуха, вскоре столкнулись с контратаками украинских войск.
Пока ВДВ сражались с украинскими войсками за контроль над аэропортом, российское наземное наступление из Беларуси сумело прорвать оборону Украины в районе Иванкова и устремилось к Гостомелю, наткнувшись по пути на несколько украинских засад. Тем не менее, 25 февраля российским войскам удалось полностью овладеть аэропортом Гостомель. После этого российская армия и ВДВ приступили к превращению Гостомеля в передовую оперативную базу, с которой можно было начать наступление на Киев. Однако именно в это время наступление России на Украину начало захлебываться, что привело к формированию печально известной 65-километровой колонны и остановке целых подразделений из-за нехватки топлива.
Несмотря на неудачи на других направлениях, вновь прибывшие подразделения ВДВ и российской армии попытались вырваться из аэропорта Гостомель в близлежащий город и продолжить наступление на Бучу и Ирпень. Однако эти плохо скоординированные попытки натолкнулись на засады в Гостомеле и Буче, что привело к значительным потерям в живой силе и технике. Российские военные, готовившиеся к легкому молниеносному захвату Украины, оказались в непредвиденной ситуации, не зная, откуда ждать противника и как с ним бороться. Засады в Гостомеле и Буче не только привели к значительным потерям российских войск, но и наглядно показали, чего следует ожидать при дальнейшем наступлении на Киев.
Дальнейшие события стали решающими. Вместо того чтобы приспосабливаться к новой реальности и искать пути решения проблемы, ВДВ и русская армия вокруг Киева в основном превратились в статичную силу, ожидающую дополнительных поставок и продвижения 65-километровой колонны для завершения окружения Киева (этого так и не случилось).
Из-за плохого или вовсе отсутствующего командования, нехватки припасов, ежедневных обстрелов, значительных потерь и низкого морального духа ВДВ и российская армия были вынуждены затаиться, окопавшись на обочинах дорог, чтобы защититься от украинской артиллерии и ударов беспилотников. Их все чаще находили беспилотники, которые вели разведку для артиллерии. Силы специальных операций наносили тяжелые потери в ночное время – к этому Россия была не готова, поскупившись на ночное снаряжение для своих солдат. Были созданы все предпосылки, чтобы армия захватчиков направила оружие против гражданских и начала мародерствовать.
Аналогичная ситуация сложилась в Гостомеле, где ВДВ и значительный контингент российской армии под постоянными обстрелами ждали приказа о наступлении на Киев, который так и не поступил. 4 марта российский государственный "Первый канал" показал кадры разбросанной вокруг базы разрушенной российской техники, пораженной украинской артиллерией. Российские войска, по сути, стали "легкими мишенями", не получив приказа ни к наступлению, ни к отступлению.
Такой приказ был отдан лишь 29 марта, после чего российские войска в Гостомеле начали отступление из Киевской области. Поврежденное оборудование, которое нельзя было взять с собой, взорвали, а украинская артиллерия прикрывала отход. В Гостомеле в числе такой техники оказалось 16 самых современных БМП БМД-4М и система РЭБ 1Л262Э "Ртуть-БМ". Судя по их расположению, они были либо уничтожены во время подготовки к отступлению, либо взорваны самими россиянами. Вновь войдя в Гостомель, украинские военные повсюду встречали свидетельства того, что россияне покидали город в спешке: начиная от нераспечатанных сухпаев, паспортов, банковских карт и заканчивая захваченной украинской бронетехникой, которую невозможно было забрать. Видеозапись побоища можно посмотреть здесь.
Ниже приведен подробный список уничтоженной и захваченной российской техники в аэропорту Гостомель. В этот список включены только машины и оборудование, уничтоженные или брошенные по периметру аэропорта Гостомель. Общее количество захваченной и уничтоженной техники в самом Гостомеле и его окрестностях намного больше, чем указано здесь.
- Боевые бронированные машины (7, из них уничтожено 5, захвачено 2)
- Боевые машины пехоты (23, из них уничтожено 20, повреждена 1, захвачено 2)
- Буксируемая артиллерия (2, из них захвачено: 2)
- Зенитные орудия (1, из них захвачено: 1)
- РЭБ (1, из них уничтожено: 1)
- Вертолеты (3, из них уничтожено 2, поврежден 1)
- Грузовики, автомобили и джипы (67, из них уничтожено 64, захвачено 2, возвращен 1)
Избитый и окровавленный Гостомель стоит как памятник борьбе Украины против российской армии вторжения. Подобно Давиду, боровшемуся с Голиафом, он сломил хребет российскому штурму Киева, при этом, к сожалению, потеряв своего собственного великана. Однако, как и мечта об украинском народе, свободном от врагов и угнетателей, Ан-225 "Мрия" продолжает жить во втором, недостроенном самолете. Как и свободная Украина, он рано или поздно будет достроен.