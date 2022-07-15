"Просто ад": ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по Украине (фото, видео)

Информация о взрывах поступала из нескольких городов: Белой Церкви, Днепра, Житомира и Кременчуга. В некоторых из них ракеты смогли "приземлить" ПВО.

Пятничным вечером 15 июля практически одновременным обстрелам подверглись сразу несколько городов Украины: Белая Церковь, Днепр, Кременчуг. Руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин подтвердил взрывы в Кременчуге.

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Взрывы Днепре: что известно

В Днепре после прилета ракет — массовые пожары, на улицах замечены горящие автомобили. Не исключено, что есть жертвы среди городского населения. За сообщениями о ракетных обстрелах в Днепре в соцсетях публикуют фото пожаров, предположительно, с мест попадания снарядов.

"Просто ад, просто ад", — написал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его сведениям, в Днепре было по меньшей мере четыре ракеты. Очевидцам удалось запечатлеть пролет одной из них Днепром. Наши ПВО сработали над городом. В городе работает ГСЧС.

Сообщается, что кто-то из жителей Днепра выложил в российских пабликах информацию о прилетах в районе Южного машиностроительного завода. Но это неподтвержденные данные.

Житомир

Также сообщалось о взрывах в Житомире, однако эти звуки могли спутать с работой ПВО. По словам нардепа Алексей Гончаренко, в городе сработало ПВО.

Похожая ситуация наблюдалась и в Белой Церкви. Там сперва писали про взрывы, однако потом выяснилось, что ракету перехватили.

В то же время в Кременчуге несколько взрывов подтвердил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Ранее Фокус сообщал, что российские пропагандисты показали начало вторжения в Украину. На кадрах от первого лица видно, как оккупанты из 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ грузятся в вертолеты, находящиеся на аэродромах в Беларуси. Затем они летят на штурм аэропорта в Гостомеле.

Напомним, что российские войска установили на Запорожской АЭС ракетные комплексы и ведут обстрелы Никополя. В "Энергоатоме" отметили, что положение на стратегическом объекте остается крайне напряженным. Оккупанты свозят все больше техники. После обстрелов Никополя оказалась поврежденной линия связи между городом и АЭС.