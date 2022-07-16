Посилити воєнні дії в усіх напрямках: глава Міноборони РФ прибув до військ в Україні

Сергій Шойгу наказав посилити воєнні дії, щоб українські війська не могли завдавати ракетних ударів.

Глава російського Міноборони Сергій Шойгу прибув в Україну, щоб проінспектувати дії угруповань військ РФ "Південь" і "Центр". Військовий чиновник наказав посилити бойові дії російських військ на всіх напрямках, повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони РФ.

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У військовому відомстві Росії повідомили, що Шойгу наказав посилити воєнні дії, щоб завадити українським військам завдавати ракетних і артилерійських ударів по Донбасу й іншим регіонам. У повідомленні йдеться про те, що такі удари завдають українські військові "по цивільній інфраструктурі та мешканцях населених пунктів".

У ході свого візиту Шойгу вручив за участь у війні в Україні нагороди "за виявлені мужність і героїзм", а саме медалі "Золота Зірка" Героя РФ, двом командувачам угруповань російських військ в Україні. Це генерал-полковник Олександр Лапін, який командує Центральним військовим округом РФ і є командувачем угруповання військ "Центр" в Україні, та генерал-майор Еседулла Абачов, який командує 2-им армійським корпусом так званої "народної міліції ЛНР".

Фокус уже писав про те, що Сергій Шойгу наприкінці червня вперше відвідав військових РФ в Україні. Тоді він також перевірив дії угруповань військ РФ, які беруть участь у вторгненні до нашої країни.

Про те, що Росія готує найближчими днями наступ на Донбасі, Фокус уже писав. Станом на п'ятницю, 15 липня, війська РФ провели кілька невеликих наступів, які не увінчалися особливим успіхом.

Тоді, коли Шойгу говорить про нібито завдання ракетних ударів українськими військами по "мирних жителях" Донбасу, російська ракета вранці 16 липня поцілила у великий склад в Одесі. Як уже писав Фокус, у результаті ракетного удару ніхто не постраждав, але почалася величезна пожежа.

Також Фокус писав про те, що в результаті нічного ракетного удару по Дніпру загинули 3 особи та 15 поранено. ППО вдалося знищити дві з шести ракет, а решта поцілила в завод "Південмаш" і в будівлі поруч.