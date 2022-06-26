Перевірив побут, роздав медалі: Шойгу вперше відвідав військових РФ в Україні (відео)

Російський міністр в оточенні військових чиновників прибув до пунктів тимчасової дислокації окупантів на гелікоптері. В одному зі штабів він роздавав загарбникам інструкції.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перевірить роботу російського військового угруповання, яке задіяне у повномасштабній війні проти України. Про це повідомило Міноборони РФ у Telegram.

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Шойгу заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки і дій російської армії на основних операційних напрямках, заявили в міністерстві.

Особливу увагу міністр приділив організації всебічного забезпечення бойових дій і створенню необхідних побутових умов у пунктах тимчасової дислокації окупантів.

На кадрах видно, як разом із Шойгу на бази ЗС РФ в Україні прибули начальник Головного оперативного управління Генштабу, перший заступник начальника Генштабу Сергій Рудський і заступник міністра оборони РФ, який займається бойовою підготовкою, Юнус-Бек Євкуров.

Делегація Міноборони виходить з вертольота і проводить нараду у штабі, після якої Шойгу нагороджує загарбників.

[ + – ] Куди саме приїхав Шойгу, в Міноборони Росії не уточнили

Куди саме їздив Шойгу в Україну на зустріч із російськими військовими, не уточнюється. Зазначимо, що Міноборони Росії вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну розповіло про прибуття міністра на тимчасово окуповані росіянами території.

Нагадаємо, що 5 червня Шойгу та голова Чечні Рамзан Кадиров домовилися прискорити перебіг бойових дій в Україні. Міністр оборони РФ високо оцінив "роботу" кадировців.

Раніше Шойгу говорив про умисне уповільнення РФ темпів війни для "уникнення жертв серед мирного населення". Але в процесі наступу на Донбасі росіяни не звертають увагу на жертви цивільних

Засновник правозахисного проєкту "Gulagu.net" Володимир Осєчкін раніше з'ясував, що президент Росії Володимир Путін, Шойгу й усе військове керівництво Росії перестали ставити свої підписи під наказами про ведення повномасштабної війни в Україні.