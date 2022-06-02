Путін, Герасимов та Шойгу не ставлять підписи під наказами для ЗС РФ, — проєкт "Gulagu.net"

Правозахисник Володимир Осєчкін припустив, що керівництво РФ спеціально не ставить підписи, щоб уникнути трибуналу та всю провину за військові злочини перекласти на своїх солдат.

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Президент Росії Володимир Путін разом із керівництвом ЗС РФ перестали ставити свої підписи під наказами, які стосуються ведення повномасштабної війни в Україні. Про це заявив засновник правозахисного проекту "Gulagu.net" Володимир Осєчкін в ефірі Youtube-програми "Блог. Попова".

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За його словами, підписи під документами перестав ставити не лише президент Росії Володимир Путін, а також і його найближчі соратники — міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу ЗС Валерій Герасимов.

Таку поведінку військово-політичного керівництва країни-агресора Володимир Осєчкін пояснює тим, що у Кремлі не виключають у майбутньому проведення міжнародного трибуналу, де на лаві підсудних можуть опинитися російські чиновники. Правозахисник також попередив солдатів ЗС РФ, що на офіційних документах немає підписів президента, голови Міноборони та начальника Генштабу і у разі судового процесу їм буде складно довести, що вони виконували наказ командування.

"Більшість всіх наказів з Москви та з Генштабу — усні. І жоден із командирів, що воюють в Україні, потім не зможе підтвердити, що він виконував наказ", — продовжив Осєчкін.

Засновник проєкту Gulagu.net також припустив, що таким чином Володимир Путін зі своїми соратниками можуть перекласти провину за воєнні злочини на солдат. Окрім цього, правозахисник спробував змоделювати поведінку представників Кремля на можливому трибуналі.

"Боси мафії" у себе на трибуналі — з тих, кого відловлять, хто доживе, будуть поводитися дуже цинічно. Вони перекладатимуть відповідальність: "Чому цей командир так вчинив? Ми йому не давали такого наказу". Вони навіть війну зараз офіційно не оголошують, щоб перекласти цю історію на інших людей", — підсумував Осєчкін в ефірі Youtube-програми.

Нагадаємо, Євросоюз підтримав створення міжнародного трибуналу, в межах якого солдати ЗС РФ можуть судити за скоєння воєнних злочинів на території України.

Також британські ЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін помер. За даними журналістів, які спілкувалися до представників MI6, Кремль міг спеціально замовчувати інформацію про смерть президента, щоб чиновники якнайдовше залишалися при владі, а ЗС РФ продовжувала вести повномасштабну війну в Україні.