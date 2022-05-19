Окупантів РФ судитимуть за воєнні злочини в Україні: ЄС створив міжнародний трибунал

Депутати стверджують, що Євросоюз має діяти швидко через ризик, що докази воєнних злочинів ЗС РФ на території України можуть бути знищені.

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Європейський парламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російських злочинів, повідомляється на офіційному сайті відомства.

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У резолюції, ухваленій 19 травня, парламент закликає ЄС вжити всіх необхідних дій у міжнародних розглядах і судах для організації судового переслідування російського та білоруського режимів за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і агресію. Ці розслідування та подальші судові процеси повинні також поширюватися на всіх військовослужбовців російських збройних сил і державних чиновників, причетних до воєнних злочинів.

Депутати Європарламенту наголошують, що ЄС має діяти швидко, оскільки існує серйозний ризик того, що через бойові дії, що продовжуються, будуть знищені докази, пов'язані з воєнними злочинами.

На думку Європарламенту, повідомлення про звірства, такі як безрозбірні обстріли міст і селищ, насильницькі депортації, використання заборонених боєприпасів, напади на мирних жителів, які виїжджають за заздалегідь узгодженими гуманітарними коридорами, страти та сексуальне насильство, прирівнюються до порушень міжнародного гуманітарного права. Їх можна кваліфікувати як воєнні злочини, кажуть депутати Європарламенту, наголошуючи, що досі вони залишилися безкарними.

Також у Європарламенті висловлюють повну підтримку розслідуванню Прокурора та роботі Слідчої комісії Управління Верховного комісара ООН із прав людини, а також незалежних організацій цивільного суспільства й української влади, які займаються збиранням доказів.

Як відреагували в Україні?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував усім, хто проголосував за створення трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

"Вдячний членам Європарламенту, які підтримали резолюцію, що закликає ЄС підтримати створення спеціального трибуналу в справі про злочин агресії проти України та надати йому необхідні ресурси та підтримку. Разом ми закликаємо російське керівництво до відповіді", — написав чиновник на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Фокус розповідав про "Книгу катів". Це неформальна назва документа, до якого будуть включені всі особи, які вчинили воєнні злочини в Україні. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що воєнні злочини російських солдатів і офіцерів фіксуються в окрему збірку, а всі відомості про злочини будуть використовуватись у судових позовах на міжнародному рівні.

Також ми повідомляли, що ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал. Парламентська асамблея Ради Європи підтримує створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні та закликає до максимального тиску на Росію для припинення агресії.