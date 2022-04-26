"Книга катів": в Україні готують матеріали до майбутнього трибуналу над військовими РФ

Воєнні злочини російських солдат та офіцерів фіксуються в окрему збірку, а всі відомості про злочини будуть використовуватись у судових позовах на міжнародному рівні.

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо створення "Книги катів", куди будуть занесені імена воєнних злочинців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Під час наради Єрмак нагадав, що в Україні сформовано потужну команду юристів, яка готує проти воєнних злочинців позови до міжнародних судів. При цьому він додав, що необхідно створити систему для виявлення всіх цих злочинців та отримання необхідної інформації про них.

За його словами, вже засновано збірку відомостей про кожного російського військового, причетного до воєнних злочинів в Україні, під назвою "Книга катів".

"Кожен, хто вчинив ці жахливі злочини на території нашої країни, де б він не знаходився, повинен понести покарання", — заявив Єрмак, зазначивши при цьому, що для цього будуть залучені всі необхідні ресурси в країні та закордонних партнерів, які підтримують Україну в цьому питанні.

Звинувачення Росії

Водночас у Росії звучать заклики визнати Україну "терористичною державою". Зокрема, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, коментуючи повідомлення ФСБ про замах, що нібито готується на російських журналістів, заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен понести відповідальність за "війну проти власного народу" і за "підтримку неонацистської ідеології".

Зі свого боку Слідчий комітет (СК) Росії збирає "докази злочинів" українських військовослужбовців проти населення Донбасу. Така робота ведеться з 2014 року. А останнім часом СК РФ документує злочинні дії, які нібито вчиняються проти полонених російських військовослужбовців.

Нагадаємо, 25 квітня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що запобігла спробі вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова. За словами співробітників спецслужб РФ, замах нібито готувався членами неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power, які діяли за вказівкою СБУ.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 8 квітня закликав до відповідальності за воєнні злочини президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Заява німецького президента відбулася після оприлюднення подій у місті Буча Київської області.