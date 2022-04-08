Штайнмаєр закликає до скликання трибуналу щодо воєнних злочинів проти Путіна та Лаврова

Президент Німеччини вважає, що відповідальність мають понести як прості солдати, так і політичне керівництво Росії.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення трибуналу з розслідування воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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"Всі, хто несе відповідальність за ці злочини, повинні відповісти. Це стосується і солдатів. Це стосується і військових командирів. І, звичайно, тих, хто несе політичну відповідальність", — цитує видання Штайнмаєра, який дав інтерв'ю журналу Der Spiegel.

Звинувачення української влади

Заява президента Німеччини відбулася після оприлюднення подій у місті Буча Київської області. Влада України звинуватила збройні сили РФ у воєнних злочинах у місті. Як повідомила в неділю 3 квітня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, за попередніми даними, в Бучі виявлено 410 тіл мирних громадян, яких жорстоко вбили російські військові. Наступного дня вона заявила, що і в інших українських містах, які перебували під тимчасовою окупацією ЗС РФ, кількість жертв насильства може виявитися ще більшою.

Реакція Кремля

Зі свого боку російський уряд відкидає звинувачення Києва в причетності військових РФ до воєнних злочинів проти цивільних осіб у місті Буча. За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, Кремль не довіряє відео та фотоматеріалам, які свідчать про злочини, оскільки вони нібито містять багато підробок та фейків.

"Фактологія, календарна послідовність подій також не говорить на користь правдивості цих тверджень", — заявив Пєсков.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що в Бучі влаштовано "інсценування", а в Міноборони РФ заявили, що в Бучі українська влада влаштувала чергову провокацію.

Важливо

"Мета геноциду в Бучі — зірвати будь-які переговори", — російський політолог Піонтковський"

Раніше повідомляли, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг 5 квітня заявив про відповідальність Росії за події в Бучі та в інших містах Київської області, які перебували під окупацією російських військ. За його словами, весь світ став свідком нестерпної жорстокості, яку Європа "не бачила багато десятиліть".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 квітня звинуватила західні ЗМІ у співучасті в "каральній акції", яка, на її думку, відбулася в Бучі. За її словами, світ уже бачив таку акцію на європейському континенті в жовтні 1944 року.