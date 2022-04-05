"Нестерпна жорстокість": у НАТО визнали, що Росія відповідальна за різанину в Бучі

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, такої жорстокості, яку весь світ побачив у передмісті Києва, Європа не пам'ятає з часів Другої світової війни.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія відповідальна за те, що сталося в Бучі та інших містах київської області, які понад місяць перебували під контролем російських військових. Про це повідомляє Європейська Правда.

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"Ми всі побачили жахливі зображення вбитих мирних жителів у Бучі та інших містах, які були під контролем російських військових до останніх днів. Це нестерпна жорстокість, якої Європа не бачила багато десятиліть. Націлювання та вбивства мирних жителів — це воєнний злочин. Усі факти мають бути встановлені, а всі відповідальні за ці звірства мають бути притягнуті до відповідальності", — сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО додав, що основну відповідальність за війну в Україні несе Володимир Путін.

"Він (Путін) несе відповідальність за звірства та жертви, які ми бачимо щодня в Україні", — зазначив Столтенберг, додавши, що жорстокості такого масштабу Європа не бачила з часів Другої світової війни, і всі союзники Альянсу підтримують проведення розслідування у межах ООН та Міжнародного кримінального суду.

Як писав раніше Фокус, президент США Джо Байден зажадав, щоб Путін постав перед судом за події в Бучі. А радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що поки що рано називати трагічні події в Бучі геноцидом. Також, за інформацією генпрокурора України Ірини Венедіктової, ситуація у місті Бородянка після російської окупації страшніша, ніж у Бучі.